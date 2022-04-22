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Mahkeme kararını verdi: Galatasaray'daki seçim 30 Nisan'da yapılacak!

22.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki seçim bilmecesi sona erdi. Mahkeme kararını verdi. Sarı kırmızılı camiada seçim 30 Nisan'da yapılacak. Burak Elmas'ın ardından Eşref Hamamcıoğlu veya Metin Öztürk, Galatasaray'ın yeni başkanı olacak.

Mahkeme kararını verdi: Galatasaray'daki seçim 30 Nisan'da yapılacak!

Son dakika haberi: İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Sarı-kırmızılılar 30 Nisan'da seçime gidiyor.

SEÇİM NEDEN İPTAL OLMUŞTU?

Avukat Fırat Develioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Derneği hakkına Genel Kurul kararının iptali davası açtı.

Develioğlu'nun İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde davacı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 26 Mart 2022 tarihinde düzenlediği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022'de Genel Kurul Kararları'nın uygulandığı belirtildi.

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Mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Yönetim Kurulu tarafından 23 Nisan 2022'de yapılacak Seçim Genel Kurulu Toplantısı'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan 2022'de yapılması öngörülen ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

GALATASARAY İTİRAZ ETMİŞTİ

Fırat Develioğlu'nun açtığı ve kabul edilen dava sonrası Galatasaray itirazda bulundu. Mahkeme, Galatasaray’ın 30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı. 23 Nisan'da çoğunluk sağlanamazsa Galatasaray seçimi 30 Nisan'da yapılacak.

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Galatasaray'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylıklarını açıklamıştı.

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seçim Galatasaray Futbol Kulübü
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