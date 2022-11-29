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Mahkemeden Cem Yılmaz'a şok! Eski eşi Ahu Yağtu'ya dolar kurundan dolayı nafaka indirimi için dava açmıştı

29.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İstinaf mahkemesi 70 bin Türk lirası olarak kabul edilen kararı bozarak, 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti.

Mahkemeden Cem Yılmaz'a şok! Eski eşi Ahu Yağtu'ya dolar kurundan dolayı nafaka indirimi için dava açmıştı

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı. Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.

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YAPTIĞI İŞLERİ TEK TEK SAYIP...

Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.
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10 BİN DOLAR ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

İstinaf mahkemesi başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın 2 hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyor.

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