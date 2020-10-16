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Mahkemeden Halil Sezai kararı

16.10.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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Mahkemeden Halil Sezai kararı

Son dakika haberine göre Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi kabul ederek 30 Ekim tarihine duruşma günü verdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Halil Sezai'nin Avukatı Ahmet Gürel'in tahliye talepli dilekçesini de değerlendiren mahkeme, tahliye talebini reddederek Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tensip zaptına, sanığın tutukluluk kararına karşı 7 gün içinde üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etme hakkı bulunduğu yazıldı.

Kaynak: DHA


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
böylelikle alkolden kurtulur belki
Saka giib mal mulk şehret hakimlerce işe yaramadı ve hakedilen cezayı verdi
sadece siyasi görüşü sebebiyle bu şekilde olduğunu sende çok iyi biliyosun. bu ülkede ne olaylar oluyo (hırsızlık gasp dolandırıcılık tecavüz hakaret vs) keşke yargı her olayda ve her kişi hakkında bu şekilde davransa, yani görevini herzaman normal şekilde yapsa
13 yıl değilde 3 yıl ideal

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