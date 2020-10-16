Mahkemeden Halil Sezai kararı

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi kabul ederek 30 Ekim tarihine duruşma günü verdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Halil Sezai'nin Avukatı Ahmet Gürel'in tahliye talepli dilekçesini de değerlendiren mahkeme, tahliye talebini reddederek Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tensip zaptına, sanığın tutukluluk kararına karşı 7 gün içinde üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etme hakkı bulunduğu yazıldı.

Kaynak: DHA





