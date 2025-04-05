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Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın 'Cem Yiğit Üzümoğlu grup kurup oyuncuları yönlendiriyor' iddiasına Farah Zeynep Abdullah sessiz kalmadı! 'Dayı ne diyorsun?' çıkışı gündemde

Sosyal medyada yapılan boykot paylaşımlarına ilişkin başlatılan soruşturmada Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncu ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazeteci Hacı Yakışıklı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bir WhatsApp grubu üzerinden oyuncuları yönlendirdiği iddia etti. Farah Zeynep Abdullah bu iddialara sessiz kalmadı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın 'Cem Yiğit Üzümoğlu grup kurup oyuncuları yönlendiriyor' iddiasına Farah Zeynep Abdullah sessiz kalmadı! 'Dayı ne diyorsun?' çıkışı gündemde
Öznur Yaslı İkier

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrıları yüzünden gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı Tv100 canlı yayında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun WhatsApp grubu üzerinden oyuncuları yönlendirmesi yüzünden gözaltına alındığı söyledi.

'170 KİŞİLİK WHATSAPP GRUBU'

Yakışıklı açıklamalarında; 'Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor. Aynı zamanda Üzümoğlu'na destek veren yapımcılarda var. Oyunculara Ekrem İmamoğlu üzerinden, boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor. Oyuncular da bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunuyorlar.' ifadelerini kullandı.

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Hacı Yakışıklı'nın bu iddiaların ardından ünlü oyuncu Elçin Sangu programın görüntülerini yayınlayıp 'O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı' demişti.

KENDİNİ TUTAMADI

Farah Zeynep Abdullah da konuya sessiz kalmadı ve Hacı Yakışıklı'ya 'Gazeteci yazar mı?' yorumunu yaptı.
Hacı Yakışıklı ünlü ismin bu tepkisinin üzerine; ''Farah Zeynep Abdullah; ben gazeteciyim ya sen harbi misin?

1)170 kişilik WhatsApp grubunda CHP Mitingi çağrısını gördün mü?
2)Çağrıya uymayanlar baskı görüyor mu?
3)Baskı gören oyuncu arkadaşların kim?
4)Zulme karşı sessiz kaldın mı?

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'DAYI NE DİYON YA?'

Başka sorum ve mesajım olmayacak'' diyerek yanıt verdi. Farah Zeynep ise bu soruları 'Dayı ne diyon ya?' şeklinde cevapladı.

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Hacı Yakışıklı ''Bir şey demiyorum teyzem... Çünkü susmak en iyi saklama kabıdır.'' diyerek tartışmayı sonlandırdı.

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Farah Zeynep Abdullah boykot Cem Yiğit Üzümoğlu
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