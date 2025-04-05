Beyin kanaması geçirmiş Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı! Settar Tanrıöğen köye yerleşmiş! 'Orada elektrik yok'

Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene 26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilince ameliyata alınmıştı.

Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuştu.

Şimdilerde eski haline kavuşan usta oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana getirilen Empati programına konuk oldu.

Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil olan Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti setini özlediğini itiraf etti.

"ELEKTRİK YOK, ÇOK DA KULLANMIYORUM"

2010 yılından bu yana Kandıra ilçesinin bir köyünde yaşadığını ifade eden Tanrıöğen, "İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan kendime ait bir alan olsun istediğim için oraya taşındım. Yakın bir komşu yok, köylüler var, onlar da evime 15 dakika mesafedeler. Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama çok da elektrik kullanmıyorum. Çalışırken de oradan gelip gidiyorum" dedi.

Güvenlik konusunda bir endişesi olmadığını söyleyen ünlü isim, "Biri benim oradaki eve girse en fazla yatar uyur ya da yiyecek bir şey getirdiyse onu yer. Ki zaten köylüler de göz kulak oluyor ben yokken" dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Orada her işini kendisinin yaptığını söyleyen ünlü isim, "Hastalığın son 6'da 1'in içindeyim gibi hissediyorum, doktorlar da öyle söylüyor. Bu süreci de atlatayım ondan sonra yine orada yaşamaya başlarım" dedi.