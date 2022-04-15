Mahkum dizisinde Cemre karakterine Seray Kaya hayat veriyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünün ardından Mahkum dizisinde Cemre öldü mü? Son sözü ne oldu? Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya diziden ayrıldı mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Seray Kaya sosyal medya hesabında dikkat çekn bir paylaşımda bulundu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

MAHKUM DİZİSİNDE CEMRE ÖLDÜ MÜ?

Mahkum dizisinin 14 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Fırat Bulut'un avukatı Cemre'ye hayat veren Seray Kaya,'nın hikayesi bitti.

MAHKUM DİZİSİNDE CEMRE'NİN SON SÖZÜ NE OLDU?

Cemre bıçaklandıktan sonra elindeki deliller yüzü görünmeyen bir kişi tarafından alındı. Fırat Cemre'yi yerde bulunca yanına koştu.

Fırat, olanları kimin yaptığını sorgularken, Cemre "Seni seviyorum" dedi. Ekranlara Cemre'nin başının düştüğü yansıdı.

MAHKUM DİZİSİNİN CEMRE'Sİ SERAY KAYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Seray Kaya diziden ayrılıyor. Seray Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'' Her şeye rağmen, bu ekibe teşekkür etmeliydim. Varlığınız ve desteğinize minnettarım.., Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle..."

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2012-2014 yılları arasında Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırdı. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter adlı dizide "Gül" karakterini canlandırdı. 2017 ile 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Kuruluş Osman dizisinde 2020-2021 yılları arasında "Lena Hatun" karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,75 boyundadır.

