MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mahkum dizisine ünlü oyuncu Talat Bulut katılıyor! Sinyor karakterini canlandıracak

Mahkum dizisine ünlü oyuncu Talat Bulut katılıyor! Sinyor karakterini canlandıracak

20.02.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin reytinglerde üst sıralarda yer alan dizisi Mahkum'un kadrosuna sürpriz bir oyuncu katılıyor. Son olarak Yasak Elma'da başrol oynayan Talat Bulut, Mahkum'un kadrosunda dengeleri değiştirecek bir karakteri canlandıracak.

Mahkum dizisine ünlü oyuncu Talat Bulut katılıyor! Sinyor karakterini canlandıracak

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya'nın yer aldığı Mahkum kadrosunu güçlendiriyor. Son olarak Yasak Elma'da Halit Argun karakterini canlandıran usta oyuncu Talat Bulut Mahkum'a katılıyor.

mahkum-dizisinde-ismail-haciogluya-ovgu-onur-tunaya-elestiri-LIZE

SİNYOR'U CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Talat Bulut, diziye Sinyor karakteriyle dahil olacak.

Talat Bulut ve Onur Tuna daha önce Yasak Elma'da birlikte rol almıştı.

x1080

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Mahkum dizisi perşembe akşamları Fox TV'de yayınlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakim dizisi konusu nedir? Hakim dizisi konusu nedir?
Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri olduArmağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu
Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Futbol tarihinde atılmış en güzel gol...

Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Futbol tarihinde atılmış en güzel gol...

İlginizi Çekebilir

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Unutulmaz sahneyi anlattı! "Müjde'nin..."

Unutulmaz sahneyi anlattı! "Müjde'nin..."

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.