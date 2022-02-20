Mahkum dizisine ünlü oyuncu Talat Bulut katılıyor! Sinyor karakterini canlandıracak

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya'nın yer aldığı Mahkum kadrosunu güçlendiriyor. Son olarak Yasak Elma'da Halit Argun karakterini canlandıran usta oyuncu Talat Bulut Mahkum'a katılıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Talat Bulut, diziye Sinyor karakteriyle dahil olacak.
Talat Bulut ve Onur Tuna daha önce Yasak Elma'da birlikte rol almıştı.
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Mahkum dizisi perşembe akşamları Fox TV'de yayınlanıyor.
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