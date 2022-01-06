MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahkum neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Mahkum neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

06.01.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisi, sıra dışı hikayesiyle, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam puan aldı. Sevilen dizinin 6 Ocak Perşembe günü yayın akışında yer almaması, ''Mahkum bu akşam neden yok?'' ve ''Mahkum yeni bölümü ne zaman?'' gibi soruları gündeme geldi.

Mahkum neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü 14 Aralık'ta yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Mahkum dizisinin 6 Ocak Perşembe yayın akışında yer almaması, seyirciyi endişelendirdi. Peki Mahkum neden yok? İşte yanıtı...

MAHKUM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında Mahkum da yer alıyor. Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi, 13 Ocak Perşembe akşamı FOX ekranlarında, izleyiciyle buluşacak.

Mahkum neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

6 OCAK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Naz Evi
22:15 Mahkum

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova neden yok?
Anahtar Kelimeler:
FOX İsmail Hacıoğlu Onur Tuna Melike İpek Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

7 ay sonra boşanma kararı aldı! Şaşkına çeviren bahane

7 ay sonra boşanma kararı aldı! Şaşkına çeviren bahane

Gurur gözyaşları: Bu oyunda biz de varız

Gurur gözyaşları: Bu oyunda biz de varız

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.