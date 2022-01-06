Mahkum neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü 14 Aralık'ta yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Mahkum dizisinin 6 Ocak Perşembe yayın akışında yer almaması, seyirciyi endişelendirdi. Peki Mahkum neden yok? İşte yanıtı...
Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında Mahkum da yer alıyor. Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi, 13 Ocak Perşembe akşamı FOX ekranlarında, izleyiciyle buluşacak.
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Naz Evi
22:15 Mahkum
Okuyucu Yorumları 0 yorum