Mahkum neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü 14 Aralık'ta yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Mahkum dizisinin 6 Ocak Perşembe yayın akışında yer almaması, seyirciyi endişelendirdi. Peki Mahkum neden yok? İşte yanıtı...

MAHKUM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında Mahkum da yer alıyor. Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi, 13 Ocak Perşembe akşamı FOX ekranlarında, izleyiciyle buluşacak.

6 OCAK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Naz Evi

22:15 Mahkum

