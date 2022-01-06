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  4. Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

06.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitledi. Dizide 'Cemre' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seray Kaya, iddialı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

2012 yılında yer aldığı Huzur Sokağı dizisiyle oyunculuğa adım atan güzel oyuncu Seray Kaya, şimdilerde FOX'un iddialı dizisi Mahkum'da 'Cemre' karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle gündem olan yıldız, cesur Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seray Kaya, liseyi bitirdikten sonra bir güzellik merkezinde çalışmaya başladı.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

Sonrasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi alan Kaya, başrollerini Kutsi ve Selin Demiratar'ın paylaştığı Huzur Sokağı dizisiyle ekran macerasına başladı.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

Sonrasında Kocamın Ailesi ve Gülümse Yeter dizilerinde oynayan Seray Kaya, 2017 yılında yer aldığı Kadın dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Kadın dizisinde 'Şirin' karakterine hayat veren Seray Kaya, oyunculuğuyla göz doldurdu.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

Seray Kaya, yıllar önce verdiği bir röportajda, ailesinden oyunculuk konusunda destek göremediğini, bu duruma zamanla alıştıklarını anlatmıştı.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

Şöhret olmadan önce 7 sene makyözlük yapan Kaya, ''İleride bu işte bir yere gelemediğimi hissettiğimde, bir güzellik merkezi açıp kendi işimin patronu olabilirim'' demişti.

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya iddialı pozlarıyla beğeni topladı!


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Anahtar Kelimeler:
FOX Onur Tuna Seray Kaya
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