Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

Yıllar içerisinde rol aldığı projeler ile ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Hayal Köseoğlu, son zamanlarda cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

YATARAK POZ VERDİ

Oyuncu Hayal Köseoğlu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yatarak poz veren ünlü oyuncu, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

29 yaşındaki oyuncu eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünde aldı.

Oyunculuğa 6 yaşındayken başladı.

İlk olarak Ruhsar dizisinde rol aldı.





