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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

14.09.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinde dikkat çeken bir diğer oyuncu da, Sasha rolüne hayat veren Hayal Köseoğlu oldu. Oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Köseoğlu, sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

Yıllar içerisinde rol aldığı projeler ile ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Hayal Köseoğlu, son zamanlarda cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

YATARAK POZ VERDİ

Oyuncu Hayal Köseoğlu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

Yatarak poz veren ünlü oyuncu, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

3Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

29 yaşındaki oyuncu eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünde aldı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

Oyunculuğa 6 yaşındayken başladı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

İlk olarak Ruhsar dizisinde rol aldı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu yatarak poz verdi!

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