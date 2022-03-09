Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak!'

Kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Mahkum dizisinde hayat verdiği 'Sasha' karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Hayal Köseoğlu'nun iddialı paylaşımına ''Allah özenerek yaratmış'', ''Ayıp denen bir şey kalmamış'' ve ''Silikonların patlayacak'' gibi yorumlar yapıldı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Henüz 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle oyunculuğa adım atan Hayal Köseoğlu; Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, Mucize Doktor ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Hayal Köseoğlu, şimdilerde FOX ekranlarının iddialı dizisi Mahkum'da izleyici karşısına çıkıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Hayal Köseoğlu'nun Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Güzel oyuncu, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.



