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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak!'

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak!'

09.03.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı Mahkum dizisi, FOX ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonun patlayacak!'

Kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Mahkum dizisinde hayat verdiği 'Sasha' karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonların patlayacak!'

Hayal Köseoğlu'nun iddialı paylaşımına ''Allah özenerek yaratmış'', ''Ayıp denen bir şey kalmamış'' ve ''Silikonların patlayacak'' gibi yorumlar yapıldı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonların patlayacak!'

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonların patlayacak!'

Henüz 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle oyunculuğa adım atan Hayal Köseoğlu; Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, Mucize Doktor ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonların patlayacak!'

Hayal Köseoğlu, şimdilerde FOX ekranlarının iddialı dizisi Mahkum'da izleyici karşısına çıkıyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonların patlayacak!'

Sosyal medyada epey aktif olan Hayal Köseoğlu'nun Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Güzel oyuncu, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu! 'Silikonların patlayacak!'


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