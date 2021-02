Mahmudiye Atçılık MYO’da yeni program açılıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunda Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı açılması Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile kabul edildi.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik programın kabulüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planının işaret ettiği stratejik öncelikler çerçevesinde kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefiyle attıkları bu adımın, ülkemiz ve Mahmudiye için hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti. Doç. Dr. Meçik, Mahmudiye’nin tarihi ve mevcut potansiyeli ile Türkiye ekonomisinin reel kesimi için ve özellikle pandemi ile birlikte kıymeti yeniden idrak edilen tarımsal ve hayvansal üretim alanındaki stratejik konumuna dikkat çekerek, Mahmudiye ekonomisine katkı sunulması ve ülke ekonomisi içinde Mahmudiye’nin payını ve katma değerini artırma hedefini gözettiklerini vurguladı.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Cafer Yıldırım da hazırlanan program hakkında bilgi vererek, “Bu program, atçılık alanı başta olmak üzere, kanatlı hayvan, büyük baş, küçük baş ve arıcılık işletme varlığı ile deney hayvanı alanlarında, hayvan sağlığı ve insan sağlığı açısından teknik bilgi ve beceriye sahip 40 öğrencisi ile ülkemizde bu alanda uzmanlaşacak öncü bir Meslek Yüksekokulu rolü üstlenmemizi sağlayacaktır. Programımız, Mahmudiye ve komşu ilçe Beylikova’da bulunan Tarım-Hayvancılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler için tamamlayıcı ön lisans bölümü olacak ve mezunları veterinerlik fakültelerine dikey geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Hippoterapi alanında T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından akredite edilmiş olan tek meslek yüksek okulu olarak öğrencilerimizi, tüm masraflarını karşılayarak 12 ay süreye kadar Avrupa fırsatları ile buluşturabileceğiz. Böylece öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini küresel kazanımlarla güçlendirmeleri de mümkün olacaktır. Bununla birlikte programımızın; at yetiştiriciliğinin merkezi Mahmudiye’de bulunan TİGEM Anadolu Tarım işletmesi, TJK Mahmudiye İşletmesi, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası ve 200’den fazla özel işletme ile at endüstrisinin kalbi, büyükbaş ve küçükbaş işletmeleri için ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mahmudiye Kanatlı Merkezi kapsamında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.