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Mahmudiyeli at yetiştiricilerini 10 Haziran heyecanı sardı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Osmanlı Ordusunun at ihtiyacını karşılamak üzere haranın kurulduğu Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki at yetiştiricileri, Kovid-19 normalleşme sürecinde Türkiye'deki hipodromlarda yarışların yeniden başlayacak olmasının heyecanını yaşıyor - Mahmudiye At Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yenel Kaya: - "Bütün yetiştiriciler ellerindeki yarış programı sayesinde kendilerine uygun yarışı seçip atlarını yazdırıyor. Yarışları heyecanla bekliyoruz. Pistte yeni atları göreceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Osmanlı Ordusunun at ihtiyacını karşılamak üzere 1815 yılında hara kurulan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki at yetiştiricilerini, yurt genelindeki hipodromlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ara verilen yarışların 10 Haziran'da yeniden başlayacak olmasının heyecanı sardı.

Yarış atçılığı için önemli bölgelerden olan ilçede "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla Sultan İkinci Mahmud tarafından faaliyete geçirilen hara, 1984'ten bu yana Anadolu Tarım İşletmesi olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Adını İkinci Mahmud'tan alan ilçedeki tesislerde yılda 3 bine yakın Arap ve İngiliz atı yetiştiriliyor.

Geleneksel ata sporu at yarışları için safkan Arap atı yetiştirilen tesiste her yıl ortalama 100 koşu performansı yüksek yarış tayı açık artırma usulüyle satışa sunuluyor.

Bunun yanında Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) safkan Arap yarış atı yetiştiren en büyük daimi pansiyoner harası da 2001'den itibaren Mahmudiye'de hizmet veriyor. Safkan Arap ve İngiliz atlarının yarışlara hazırlandığı ilçede, önemli yatırımları bulunan 70 özel pansiyon ve yetiştiricilik hizmeti veren işletme de faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yaptığı "Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek." açıklaması üzerine hazırlıklara başlayan ilçedeki yetiştiriciler, atlarını pistte yeniden görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

- "Bakanlık bu süreçte yanımızda oldu"

Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yenel Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Arap atı yetiştiriciliğinin bir Osmanlı geleneği olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Arap ve İngiliz atı yetiştiren ilçedeki 70'e yakın işletmeyi de olumsuz etkilediğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Yarışların geçici süreyle durdurulmasının ardından sektörde ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu süreçte yanımızda oldu. Yem ve bakım desteği sağladılar. Antrenör ve binicilerimiz için de maddi destek verdiler. Bu zor günlerde önemli bir destekti. Devletimizden Allah razı olsun."

Kaya, Kovid-19 sürecindeki normalleşmeyle 10 Haziran itibarıyla at yarışlarının başlayacağını dile getirdi.

Yetiştiricilerin bu tarihi beklediğini anlatan Kaya, "Bütün yetiştiriciler ellerindeki yarış programı sayesinde kendilerine uygun yarışı seçip atlarını yazdırıyor. Yarışları heyecanla bekliyoruz. Pistte yeni atları göreceğiz." diye konuştu.

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