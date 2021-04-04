Mahmut Alpaslan kimdir? Mahmut Alpaslan kaç yaşında?

Bir dönem Galatasaray Futbol Kulübü’nün scout şefi olarak da görev alan Mahmut Alpaslan, Galatasaray’dan Bruma transferi sonrası ayrıldığını açıklamalarına eklemiştir. Alpaslan, “Bruma’nın nasıl alındığını bilen yok. Bruma’nın B’si geçmiyorken bir bakmışız transfer etmişiz. Bruma’ya verilmeyecek bir para ödendi. Bu konu ile ilgili bize bir bilgi verilmemişti.” Sözleri ile tepkisini göstermişti.

MAHMUT ALPASLAN KİMDİR?

Mahmut Alpaslan, bir dönem Aykut İnce’nin hazırlayıp sunduğu A Spor ekranlarında yayınlanan Transfer Raporu isimli programda yorumcu olarak yer almıştır. Antrenörlük kariyerine Almanya’da başlamış Vfr-Pforzeim, KSÇ ce Stuttgart gibi takımları çalıştırmış, ardından çeşitli kulüplerde yer almış, Afrika ve Brezilya’da bulunmuştur.

1989 senesinde Türkiye’ye dönmüş ve sırası ile ülkemizde Kahramanmaraş, Edirne, Sakaryaspor ve Vanspor takımlarını çalıştırmıştır. Ardından tekrar Almanya’ya dönmüş ve Herrenberg takımında görev almıştır.

1993 senesinde tekrar Türkiye’ye dönen Mahmut Alparslan, Sakaryaspor takımını play-off’a taşımış, 1993 ve 1996 sezonlarında Galatasaray’da, 1996 ve 1997 sezonunda ise 1. Lig’de Vanspor’da görev almıştır.