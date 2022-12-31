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Mahmut Tuncer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahmut Tuncer yılbaşı gecesi İbo Show'da!

31.12.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, Star TV'de ekrana gelecek olan programda sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Mahmut Tuncer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İbo Show'un yılbaşı konuğu Mahmut Tuncer'in hayatı ve biyografisi...

Mahmut Tuncer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahmut Tuncer yılbaşı gecesi İbo Show'da!

Mahmut Tuncer, İbo Show yılbaşı özel programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi İbo Show yılbaşı özel programı öncesi ünlü sanatçı hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Mahmut Tuncer kimdir? İşte Mahmut Tuncer hakkında merak edilenler...

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

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İBO SHOW'UN KONUĞU MAHMUT TUNCER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mahmut Tuncer 5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Mahmut Tuncer Türkmen kökenlidir.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, ailesinin beşinci çocuğudur. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedikten sonra onu Ankara'ya götürdü. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

MAHMUT TUNCER ŞARKILARI NELERDİR?

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

Lo by Mahmut Tuncer (2018)

Filmleri

Hep Yek 3 (2019)

Sinyalciler (2017)

Yeşil Deniz (2015)

Fırıldak Ailesi (2014)

Üç Kağıtçılar (2008)

Umutlara Güneş Doğsun (2005)

Tel Örgü (1995)

Mutsuzlar (1990)

Yabancı (1988)

Yeter (1988)

Vahşiler (1987)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sevda (1986)

Garip (1986)

Veda Türküsü (1986)

Kader Böyle İstedi (1986)

Gizli Yara (1985)

Sensiz Yaşayamam (1985)

Uç Güzel Güvercinim (1984)

Feryat (1983)

İkimiz de Sevdik (1983)

Can Kurban (1983)

Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

Milcan (1981)

MAHMUT TUNCER NASIL ÜNLÜ OLDU?

Mahmut Tuncer, İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk ve Selahattin Alpay'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu tarafından keşfedildi. Ankara'dan Urfa'ya gelen Yanıkoğlu, Tuncer'e "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedi ve onu Ankara'ya götürdü.

O yıllarda pavyonda çalışmaya başlayan Tuncer'in hayatının bir diğer dönüm noktası Belkıs Akkale olmuştur. Akkale, Tuncer'e halk müziğinin ne olduğunu öğretmiştir. Tuncer, 1979'da TRT Radyosu'nun sınavını kazanarak birinci olmuş ve müzik kariyerinde hızlı yükselişini sürdürmüştür.

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