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Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel'in cenazesinde "20 liran var mı?" sorusunu duyunca...

21.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta müzisyen ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 86 yaşında vefat etti. Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılan sanatçıyı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazede Mahmut Tuncer usta isimden bahsederken bir kadının gelip "20 liran var mı?" demesi herkesi şoke etti.

Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti.
Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sesigüzel için düzenlenen cenaze namazında ünlü isimler de vardı. Bu isimlerden biri de Mahmut Tuncer idi.

Mahmut Tuncer, 85 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Nuri Sesigüzel'in cenazesine katıldı. Tuncer'in, basın mensuplarıyla röportaj yaptığı sırada bir kadın gelip "Mahmut Bey çok özür dilerim 20 liran var mı?" dedi.

GYTU

Neye uğradığını şaşıran türkücü ise ters ters bakarak "Sende 100 lira var mı? Yüzsüz müsün?" dedi. (SnobMagazin)

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