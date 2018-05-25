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Mahmut Tuncer 'Shakira yoksa ben de gelmem'

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 23:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Sony Music etiketiyle 'Lo By Mahmut Tuncer' albümü yayınlanan türkücü Mahmut Tuncer, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu.

Mahmut Tuncer 'Shakira yoksa ben de gelmem'

Yasemin Şefik’in "Sony Music bir dünya şirketi. Shakira gibi isimler buradan albümlerini çıkarıyor. Yıllar önce sizin buradan albüm çıkarmanız zor değil miydi?” sorusu üzerine Mahmut Tuncer, "Valla 'Shakira yoksa ben de gelmem' dedim. İşin şakası, biz yıllarca gazinolarda bir çok sanatçının önünde çıkıp onları sırtımızda taşıdık. Ya bizim müziğimiz değişti ya da müziğe bakış. Mahmut Tuncer deyince 38 senede 40’a yakın şarkı tutturmuşum. Yenilere bakıyorum, 2-3 şarkısı var ama sürekli magazinde. Sanatçı olmak için şarkı olacak" dedi.

TELEVİZYON PROGRAMINA BAŞLIYOR
Televizyon programlarıyla da konuşulan Mahmut Tuncer, yeni sezon için bir kanalla görüştüğünü belirterek, "Aslında donanımlı bir insanım. Kitap okurum, yaşlıları dinlerim. Kullanmış olunan kelimeler hep kalır cebimde. Canlı yayın değerli bir şey. Ağzını tutamayan adam için kıyamet. Mesela 2002’den 2015’e kadar yayın yaptım. Ben sanatçıyım, sanatçı için önemli olan mesleği. Talk show yapmak istiyorum. Kendi anlatış tarzımla karşımdakini ablukaya almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HANIM BENİ TÜRKÇEM YÜZÜNDEN BOŞASIN MI?"
Yasemin Şefik’in yönelttiği "Yıllar önce RTÜK size uyarıda bulunmuş, Türkçeyi bozuyormuşsunuz diye" sorusuna ünlü türkücü, "2002 yılında uyarı almıştım, ama cevap yazdım. 'Haber programı sunmuyorum. Benim lehçem bu' dedim. Evde hanıma 'Hele kalk bana bi tas su ver' desem hanım bana Türkçem yüzünden boşanma davası mı açsın?" şeklinde esprili bir cevap verdi.


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Mahmut Tuncer Shakira

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