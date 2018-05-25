Mahmut Tuncer 'Shakira yoksa ben de gelmem'

Yasemin Şefik’in "Sony Music bir dünya şirketi. Shakira gibi isimler buradan albümlerini çıkarıyor. Yıllar önce sizin buradan albüm çıkarmanız zor değil miydi?” sorusu üzerine Mahmut Tuncer, "Valla 'Shakira yoksa ben de gelmem' dedim. İşin şakası, biz yıllarca gazinolarda bir çok sanatçının önünde çıkıp onları sırtımızda taşıdık. Ya bizim müziğimiz değişti ya da müziğe bakış. Mahmut Tuncer deyince 38 senede 40’a yakın şarkı tutturmuşum. Yenilere bakıyorum, 2-3 şarkısı var ama sürekli magazinde. Sanatçı olmak için şarkı olacak" dedi.

TELEVİZYON PROGRAMINA BAŞLIYOR

Televizyon programlarıyla da konuşulan Mahmut Tuncer, yeni sezon için bir kanalla görüştüğünü belirterek, "Aslında donanımlı bir insanım. Kitap okurum, yaşlıları dinlerim. Kullanmış olunan kelimeler hep kalır cebimde. Canlı yayın değerli bir şey. Ağzını tutamayan adam için kıyamet. Mesela 2002’den 2015’e kadar yayın yaptım. Ben sanatçıyım, sanatçı için önemli olan mesleği. Talk show yapmak istiyorum. Kendi anlatış tarzımla karşımdakini ablukaya almak istiyorum" ifadelerini kullandı.