Mahmutyazıcıoğlu: Beşiktaş'ın kanını emiyorlardı, emmesinler dedik

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahmutyazıcıoğlu, kendisi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır ben ve başkanım, Beşiktaşlı olmayan bir adam tarafından programlı bir şekilde linç ediliyor ve itibarsızlaştırılıyor. Hukuki merciler de iddiadır, itham değildir diyor. Beşiktaş'ta belli ki bir iktidar mücadelesi var. Bu mücadeleyi bir kanaldan götürüyorlar. Farklı güruhlar tarafından Beşiktaş'ın itibarsızlaştırıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki her iftirayı mahkemeye taşıdığının altını çizen Mahmutyazıcıoğlu, "Beşiktaş'ta yönetici olmadan önce kulübün iki tane büyük davası vardı. Biri Nevzat Demir Tesisleri'nin tahliyesi diğeri de Aktif Reklam. Bu davaları kazandım. Yönetime girdikten sonra bu parayı almam dedim. Ben almıyorum ama ortağım var, bari ortağım masraflarını alsın dedik. Fatura gizli bulunmuş bir belge değil. Ciddi bir iskonto yaptı. Sinan Vardar, Mete Vardar bunu yapmadı. Profesyonel bir iş yaptık. 20 milyonun üzerinde parası kurtarıldı Beşiktaş'ın. 6 milyon dolar ödeyecekti Beşiktaş. Kulüp SPK'ya açık, belge, fatura her yerde var zaten. Bana gizli bir belge çıkarın da onu konuşalım." şeklinde konuştu.