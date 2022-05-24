Mahra Melin annesi sunucu Gülbin Tosun hakkında şikayette bulundu

FOX TV'de sunucu olan Gülbin Tosun paylaşımlarıyla gündemde. Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesine sosyal medyadan verdiği yanıtla tepki çeken Tosun paylaşımlarına da devam ediyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a 'Arsız sefil' diyen Gülbin Tosun hakkında yeni gelişme oldu.

"NEDEN BU KADAR SİNİRLENDİ?"

Pınar bir açıklama yaparak "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim" diye konuştu.

Hayvansever bir aile olduklarını, sahipsiz köpeklere zarar verilmesini kesinlikle istemediklerini ifade eden Pınar, avukatı aracılığıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Gülbin Tosun hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlarından şikayette bulunduklarını bildirdi.

