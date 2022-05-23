FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'un Mahra Melin Pınar'ın annesine yanıtı olay oldu! Tepkiler sonrası 'istifa' açıklaması

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'un, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesine sosyal medya üzerinden verdiği yanıt gündem yarattı. Tosun, Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine verdiği yanıtta 'Arsız sefil' ifadelerini kullandı.

ACILI ANNEDEN GÜLBİN TOSUN'A YANIT

Bununla da kalmayan Tosun, "Senin peşinden yarın geliyorum" ifadelerini kullandı.

Tosun'un paylaşımına acılı anne Derya Pınar'dan yanıt geldi. Pınar, verdiği yanıtta "Bana Mahra'yı geri getirebilir misin? Varsa vicdanın bunun cevabını ver" ifadelerini kullandı.

FOX TV SUNUCUSU GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşımı görenler FOX TV sunucusuna tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları Tosun'un istifaya çağırdı.

GÜLBİN TOSUN'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Gelen tepkiler sonrası Gülbin Tosun'dan yeni bir açıklama geldi. Tosun yaptığı paylaşımda "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşaAllah" diye yazdı.



