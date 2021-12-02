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  4. Mahsun Kırmızıgül 16 yıl sonra albüm çıkarıyor! İmaj tazeledi

Mahsun Kırmızıgül 16 yıl sonra albüm çıkarıyor! İmaj tazeledi

02.12.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra çıkaracağı ‘Hoş Geldin’ albümü için imaj tazeledi. Albüm kapağına karar veremeyen şarkıcı takipçilerinden yardım istedi.

Mahsun Kırmızıgül 16 yıl sonra albüm çıkarıyor! İmaj tazeledi

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün, 16 yıl aradan sonra çıkaracağı ‘Hoş Geldin’ albümü 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece saat 00.01’de yayınlanacak.

Instagram’dan açıklama yapan şarkıcı, “Eserleri gökkuşağının renklerine benzetiyorum. Farklı müzik türlerinin yer aldığı bir projeyle karşılaşacaksınız. Ayrı kaldığımız her yıl için bir eserle dönüyorum. Müziği de, siz kıymetli sevenlerimi de, şarkı söylemeyi de çok özledim” demişti.

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Yeni albüm için imaj tazeleyen Kırmızıgül Nihat Odabaşı'na pozlar verdi. Albüm kapağına karar veremeyen şarkıcı hayranlarına "Sizce hangisi?" diye sordu.

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Mahsun Kırmızıgül'ün tarzına yorum yağdı. Takipçileri "Kral dönüyor", "Hiç yaşlanmıyorsun" yorumlarında bulundu.


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Mahsun Kırmızıgül
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