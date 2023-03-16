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Mahsun Kırmızıgül deprem bölgesine geri döndü! 'Hayat durmuş sanki'

16.03.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül depremin ardından selin vurduğu Adıyaman'a gitti. Kırmızıgül, Bakü'deki konserinde depremzedeler adına verilen paketi Down sendromlu Yağmur’a ulaştırdı.

Mahsun Kırmızıgül deprem bölgesine geri döndü! 'Hayat durmuş sanki'

Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek için soluğu afet bölgelerinde almıştı. 21 gün deprem bölgesinde kalan Kırmızıgül, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a dönmüştü.

Üç gün önce de Bakü'de konser veren şarkıcı, "Bakü’den deprem bölgesine bir gönül köprüsü kurduk. Azerbaycan halkının ülkemizdeki felakete yaptıkları yardımlardan dolayı tüm depremzedeler adına teşekkürlerimi ilettim. Bu konser hayatımın konseri oldu. Hiç bir konserimde bu kadar ağlamamıştım. Ağlatmamıştım. Bakü’nün kalbi bizlerle. Çarşamba bölgedeyiz. Tüm zorda olan insanların yanındayım" demişti.

'AYAKTA DURMAK ÇOK ZOR'

Kırmızıgül, dün deprem bölgesine yeniden gitti. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından "Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var" sözleri ile yardım çağrısında bulundu.

mahsun kırmızıgül

Kırmızıgül, Azerbaycan Bakü'de verdiği konserde depremzedeler için aldığı paketi Adıyaman'da Down sendromlu Yağmur'a ulaştırdı.

Ünlü şarkıcı, Instagram sayfası üzerinden paylaştığı son paylaşımda Adıyaman Tut ilçesinin son halini gözler önüne serdi. Kırmıgül yayınladığı videoya şu sözleri not düştü;

'HAYAT DURMUŞ SANKİ'

'Adıyaman Tut ilçesinde deprem sonrası sele teslim olmuş. Moraller bozuk. Hayat durmuş sanki. İki çocuk kayıp. İnsanlara yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizinleyiz sizi seviyoruz'

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül

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