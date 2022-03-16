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Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu

16.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla videosu sızınca herkes şoke oldu. Genç kadının Kırmızıgül'ü dizine yatırıp saçlarını okşadığı video sonrası Kırmızıgül'ün evden kovulduğu iddia edildi.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu

Mahsun Kırmızıgül'ün son görüntüleri yasak aşk iddiasını beraberinde getirdi. Çapkınlığıyla bir dönem adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, avukat Ece Binay ile evliydi. Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde genç kadının dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynandığı görülüyor.

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Sızan görüntüler gündeme bomba gibi düşünce 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.

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Sabah'ın haberine göre; çifte yakın bir kaynak ise karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.

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Mahsun Kırmızıgül
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