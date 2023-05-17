Mahsun Kırmızıgül ile Gülşah Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Beyaz Tv'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz'da 'Yılın aşk bombası' diye ilan edilen Mahsun Kırmızıgül ile Gülşah Saraçoğlu haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Mahsun Kırmızıgül ile Gülşah Saraçoğlu'nun kuliste dudak dudağa olduğu da iddia edildi. Mahsun Kırmızıgül, Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara menajeri aracılığıyla cevap verdi.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ

Açıklamada; "Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül, sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır. Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.



