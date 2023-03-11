Merrell kadın ve erkek outdoor giyim ürünlerinde %35'e varan indirim

Doğa tutkunları için tasarlanan outdoor giyim ürünleri dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmasıyla öne çıkıyor. Outdoor spor giyim markaları içinde kalitesiyle nam salan Merrell, şık tasarıma sahip geniş yelpazedeki yüksek kaliteli ürünleriyle doğa severlerin en çok tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Ayakkabıdan monta, sweatshirtten polara outdoor aktivitelerinizde konfordan ödün vermeden şık bir görünüme kavuşacağınız Merrell ürünlerine hazır indirim de varken göz atmaya ne dersiniz? İşte sizin için seçtiklerimiz!

1. Rüzgâr geçirmez, gün boyu sıcacık tutar: Merrell Jason Erkek Polar

Merrell markasının en sevilen polar modellerinden biri olan ürün, soğuk hava koşullarına karşı mükemmel koruma sağlar. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen polar, rüzgâr geçirmez. Isıyı koruyan yalıtım malzemesi sayesinde sizi gün boyu sıcacık tutar. Fermuarlı cepleri pratik depolama imkanı tanır. Modanın son trendlerine uygun bir görünüm sunan polar, rahatlığına önem veren erkekler için idealdir. Günlük hayatta, yürüyüşlerde veya diğer açık hava aktivitelerinde gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

2. Konforlu adımlar için: Merrell Moab Speed Mid GTX Yürüyüş Botu Erkek

Merrell Moab Speed Mid GTX Yürüyüş Botu, erkekler için özel olarak tasarlanmış bir outdoor ayakkabısı. Model, hem yürüyüş hem de koşu yaparken giyebileceğiniz hafif ve esnek bir yapıya sahip. GORE-TEX® teknolojisi sayesinde suya dayanıklı ve nefes alabilir özellikleriyle ayakların gün boyu kuru kalmasını sağlar. Her türlü zeminde sağlam ve güvenli bir tutuş sunan model Kinetic Fit™ Base taban yastığı ve hafif EVA orta tabanı sayesinde yürüyüş veya koşu esnasında ayağı yormaz. Ayak bileğinizi koruyan yüksek bilek tasarımına sahip modelin bağcıklarını sıkıca bağlayarak ayakkabının ayaklarınıza tam oturmasını sağlayabilirsiniz.

3. Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan: Merrell Josh Erkek Outdoor Ceket

Zorlu hava koşullarına Merrell Josh Outdoor Ceket ile meydan okumaya var mısınız? Tamamen su geçirmez özelliğe sahip ürün, yüksek ısı yalıtımı ile kış boyu sizi sıcacık tutar. Windproof nefes alan astarı sayesinde rüzgârdan ve yağmurdan etkilenmenizi engeller. Yüksek yaka ve kapüşon detayına sahip ürünü tüm olumsuz hava koşullarında tercih edebilirsiniz. Çok soğuklarda altına giyeceğiniz bir polar ile sıcaklığınızı daha da artırabilirsiniz. Size, üşümeyi unutturacak bu monta mutlaka bir şans vermelisiniz.

4. Güvenli zemin tutuşu: Merrell MTL MQM Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

Merrell MTL MQM Yürüyüş Ayakkabısı, hafif ve dayanıklı yapısıyla kadınlar için özel olarak tasarlanmış bir model. Yürüyüş ve tırmanış için uygun olan ayakkabının üst kısmı, hava akışını artırmak için tasarlanmış ve ağırlığı azaltan ve dayanıklı ripstop kumaştan yapılmıştır. Ayakkabının taban kısmı Vibram® MegaGrip tabanı ile donatılmıştır, bu sayede her türlü zeminde güvenli bir tutuş sağlar. Ayakkabı ayrıca, ayak anatomisine uygun olarak tasarlanmış Kinetic Fit™ Base teknolojisi ve hafif orta tabanı ile yüksek konfor sunar. Kötü kokuları önleyen M Select™ FRESH teknolojisi sahip ayakkabı; yürüyüş, tırmanış ve diğer açık hava etkinlikleri için ideal bir seçim.

5. Olumsuz hava koşullarına uygun: Merrell Jen Kadın Yelek

Outdoor aktiviteler için kadınlara özel olarak tasarlanan Merrell Jen Kadın Yelek,

su ve rüzgâr geçirmez. Üstün kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilen model, hafif bir yapıya sahiptir ve böylece hareket özgürlüğü sağlar. Yürüyüş, kamp, tırmanma gibi açık hava aktiviteleri için ideal olan ürün, her hava koşulunda kullanılabilir. Hazır indirimdeyken bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

6. Açık havada keyifli anlar için: Merrell Moab Speed Gtx Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

Merrell Moab Speed GTX Yürüyüş Ayakkabısı, kadınlar için özel olarak tasarlanmış dayanıklı, rahat ve su geçirmez bir model. Moab Speed GTX, ayak bileğinizi koruyan yüksek bilek tasarımı ile gelir. Ayağı saran ve konfor sunan ayakkabı, uzun yürüyüşlerde bile yorulmadan hareket etmenizi sağlar. Suya dayanıklı, konforlu, nefes alabilen bir outdoor model arıyorsanız hiç düşünmeden bu modele bir şans verebilirsiniz. Açık havada aktif zaman geçiren kadınların konfor ihtiyacını tam anlamıyla karşılayan bu ayakkabıya bayılacaksınız.

7. Rahat ve şık bir model: Merrell Julie P Kadın Yağmurluk

Merhaba! Merrell Julie P Kadın Yağmurluk, yağmurlu havalarda sizi kupkuru tutar ve hafif yapısı ile rahat bir kullanım sunar. Model, kadınların beden hatlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve vücuda oturan kesimi sayesinde şık bir görünüm sunar. Aynı zamanda, yağmur altında veya nemli havalarda konforlu bir kullanım sunmak için nefes alabilir malzemeden üretilmiştir. Ürünün diğer özellikleri arasında ayarlanabilir bağcıklarla kapüşon, fermuarlı cepler ve yüksek bir yakalık bulunur. Eğer outdoor aktivitelerinde sizi yağmurdan koruyacak, rahat ve şık bir yağmurluk arıyorsanız, Merrell Julie P Kadın Yağmurluk tam size!