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Neslihan Atagül'ün giydiği harika deri cekete alternatif öneriler

15.05.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündeme gelen ve Aaahh Belinda filmiyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, stiliyle de adından söz ettiriyor. Bakü yolculuğu sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Neslihan Atagül'ün giydiği deri ceket moda severlerin dikkatinden kaçmadı. Biz de sizin için güzel oyuncunun çok beğenilen o ceketine alternatif olabilecek ceketleri seçtik. Gelin, o modelleri birlikte keşfedelim.

Neslihan Atagül'ün giydiği harika deri cekete alternatif öneriler

Aaahh Belinda'nın Dilara'sı Neslihan Atagül'ün stilindeki cesur ve modern dokunuşlar her zaman dikkat çekiyor. Sade bir tişört, şık bir pantolon ve çizmelerine tamamlayıcı olarak giydiği deri ceket, yaptığı kombinin en dikkat çeken parçası. Biz de Neslihan Atagül'ün bu güzel deri ceketine benzer ürünleri sizin için bir araya getirdik. Hazırladığımız listede benzersiz bir stil oluşturmanızı sağlayacak pek çok ürün var. İşte Neslihan Atagül'ün ceketine alternatif seçenekler!

1. Elegant ve şık: Black Noble LISA Kadın Biker Siyah Kürklü Deri Ceket

Neslihan Atagül'ün giydiği harika deri cekete alternatif öneriler

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Black Noble LISA Kadın Biker Siyah Kürklü Deri Ceket, şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Fermuar ve kemer detayları cekete elegant bir hava katarken deri malzeme ile şıklığınızdan ödün vermiyorsunuz. Hem iş hem günlük kombinleriniz için uygun olan ceket, gardırobunuza canlılık katacak. Yüksek kaliteli deri malzeme uzun süre kullanım olanağı sağlayacak. Neslihan Atagül'ün deri ceketine hoş bir alternatif olacak ürüne bir göz atabilirsiniz.

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2. Kalite ve şıklık bir arada: Calvin Klein Kadın Oversize Deri Ceket

Neslihan Atagül'ün giydiği harika deri cekete alternatif öneriler

Calvin Klein Kadın Oversize Deri Ceket, geniş kesimiyle rahat bir kullanım sağlarken gerçek deri malzemesiyle de şık bir görünüm sunuyor. Fermuar ve apolet detayları cekete bir ağırlık kazandırırken siyah renkse asil bir görüntü sağlıyor. Çeşitli kombinlerle beraber kullanabileceğiniz bu parça, size maskülen bir hava katacak ve olmazsa olmazlarınız arasına girecek!

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3. Kaliteden ödün vermek istemeyenlere: Levi's Kadın Büyük Beden Suni Deri Asimetrik Kemerli Motosiklet Ceketi

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Neslihan Atagül'ün ceketine benzer bir tasarımda olan kaliteli bir ürün mü arıyorsunuz? Çarpıcı detayları, yaka kesimi, yüksek kalitesi, yapısı ile her stile uygun bir tamamlayıcı parça olarak karşımıza çıkan Levi's Kadın Büyük Beden Suni Deri Asimetrik Kemerli Motosiklet Ceketi, her koşulda şık ve rahat hissetmenizi sağlayacak. Günlük yaşantınızda, özel davetlerde veya gece dışarı çıktığınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz cekete bir şans vermeye ne dersiniz?

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4. Stilini keskinleştir: JACK & JONES Damen Deri Ceket

Neslihan Atagül'ün giydiği harika deri cekete alternatif öneriler

JACK & JONES Damen Deri Ceket, tarzını keskinleştirmek isteyenler için harika bir seçim! Motorcu stili ile sıradan bir ceketin ötesine geçen ürün, modern detayları sayesinde şık bir görünüm sağlıyor. Ceketin yumuşak ve dayanıklı malzemesiyse konforu bir deneyim imkânı sunuyor. Bu ceketle stilinizi gösterebilir, dikkatleri üzerinize çekerek övgü alabilirsiniz.

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5. Cool ve tarz: Siyah Deri Ceket

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Neslihan Atagül'ün motosiklet tarzına sahip deri ceketine şık bir alternatif! Dayanıklı deri materyali ve rahat kesimiyle dikkat çeken ceket, gerçek bir motosiklet ceketi görüntüsü sunuyor. Ceketin kesimi, yakasındaki metal detayları, ince dikişleri ve kemeriyle kendinize özgü bir stil yakalamanız mümkün. Fermuarlı ön kısmı ve cep detaylarıysa Siyah Deri Ceket'in işlevsel özelliklerinden sadece birkaçı. Kendinizi özgür hissettirecek bu ceketle havalı bir tarz yaratın!

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6. Sıcak ve şık: ESTER Kadın Siyah Kürklü Deri Ceket

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Gardırobunuza en özel parçalardan biri olan ESTER Kadın Siyah Kürklü Deri Ceket'i ekleyerek tarzınızı sıcak ve şık bir görünümle tamamlayabilirsiniz! Neslihan Atagül'ün giydiği deri ceketin sıcacık bir alternatifi olan bu ürün, stilinizi tamamlayan bir yıldız olacak! Premium kalitede üretilen ceket, siyah kürk detaylarıyla ve kemer ayrıntısıyla fark yaratıyor. Üstelik standart kalıp olan bu ceket, her bedene mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

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7. Şık ve rahat bir görünüm: Gitvienar Kadın Deri Ceket

Neslihan Atagül'ün giydiği harika deri cekete alternatif öneriler

Suni deriden yapılmış olan Gitvienar Kadın Deri Ceket, gerçek deri görünümü ile rahatlık sağlıyor. Asimetrik fermuarlı tasarımıyla özel günlerde de günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Metal fermuarlı iki cep sayesinde küçük eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. İlkbahar ve sonbaharda dış mekân aktivitelerinde de şık ve rahat bir tercih. Altı farklı beden ve renk seçeneğiyle stilinize uygun bir seçim yapma olanağınız mevcut!

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8. Rock'n roll ruhunuzu yansıtın: Levi's Women's Faux Leather Belted Motorcycle Jacket

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Levi's Women's Faux Leather Belted Motorcycle Jacket, pek çok farklı kombinde kullanılabilecek işlevsel bir parça. Ceketi t-shirt ve kot pantolonla kombinleyerek gündelik bir görünüm yakalayabilir, elbise ve topuklu ayakkabı ile birleştirerek şık bir tarza sahip olabilirsiniz. Only Freya Deri Ceket, gardırobunuzda çok işlevli bir parça olarak yer alacak ve her durumda sizi şık ve trend bir görünüme kavuşturacak.

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9. Yepyeni bir şıklık anlayışı: TieNew 2019 Kadın Dar Kesim Deri Ceket Moto Bisikletçi Kısa Ceket

Neslihan Atagül'ün giydiği harika deri cekete alternatif öneriler

Yeni bir şıklık anlayışı için hazır mısınız? %100 kuzu derisinden el yapımı olarak üretilen Siyah Spor Hâkiki Deri Ceket, yandan fermuar kapaması, hâkim yakası, bel kısmındaki fermuar detayları ve özel dikiş ayrıntılarıyla tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak. Slim-fit kalıbı ile günlük kullanıma uygun olan ceket, farklı kesimi ile sizi özel kılacak. Siz de şık bir deri ceket alternatifi olan bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

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10. Vintage hayranlarına: Klasik Vintage Gerçek Deri Ceket

Neslihan Atagül'ün giydiği harika deri cekete alternatif öneriler

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Vintage tarza hayran olanlardansanız Klasik Vintage Gerçek Deri Ceket dikkatinizi çekebilir. Gerçek deriden üretilen ceket, şık ve kaliteli bir seçenek. Klasik kesimi, yaka ve kollardaki vintage detaylarıyla kombinlerinizi tamamlayacak ve tarzınıza harika bir dokunuş katacak. Ceketin yumuşak dokusu giyildikçe güzelleşecek ve uzun yıllar boyunca sizinle olacak. Neslihan Atagül'ün stilini beğeniyorsanız siz de bu ürüne bir şans verebilirsiniz!

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