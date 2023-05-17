Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... Stil sahibi tasarımlarıyla kaliteli markalarda %50'ye varan indirim

Gardıropları yenileme zamanı geldi de geçiyor! Kaliteli birkaç parça ile siz de gardırobunuza yeni bir soluk katabilir, stilinize şıklık kazandırabilirsiniz. Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Dockers gibi ünlü markaların eski ve yeni sezon ürünlerinde %50'lere varan indirimleri keşfederek her zaman göründüğünüzden daha havalı görünebilirsiniz. Kısa süreliğine indirimde olan parçalarla şık bir stil elde etmek için acele edin!

1. Calvin Klein

2. Tommy Hilfiger

3. Levi's

4. Only & Sons

6. Pierre Cardin

7. Dockers

8. Jack & Jones Ürünleri

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