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Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... Stil sahibi tasarımlarıyla kaliteli markalarda %50'ye varan indirim

17.05.2023 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının en sevilen markalarında %50'ye varan indirimleri keşfetmeye ne dersiniz? Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markaların eski ve yeni sezon indirimli ürünlerini sizin için derledik. İşte detaylar!

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... Stil sahibi tasarımlarıyla kaliteli markalarda %50'ye varan indirim

Gardıropları yenileme zamanı geldi de geçiyor! Kaliteli birkaç parça ile siz de gardırobunuza yeni bir soluk katabilir, stilinize şıklık kazandırabilirsiniz. Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Dockers gibi ünlü markaların eski ve yeni sezon ürünlerinde %50'lere varan indirimleri keşfederek her zaman göründüğünüzden daha havalı görünebilirsiniz. Kısa süreliğine indirimde olan parçalarla şık bir stil elde etmek için acele edin!

1. Calvin Klein

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Ürünü İncele

2. Tommy Hilfiger

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Ürünü İncele

3. Levi's

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Ürünü İncele

4. Only & Sons

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Ürünü İncele

5. Batik

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Ürünü İncele

6. Pierre Cardin

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Ürünü İncele

7. Dockers

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Ürünü İncele

8. Jack & Jones Ürünleri

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Ürünü İncele

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