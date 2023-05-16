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Fiyatı düştü! Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim, bu fırsat kaçmaz

16.05.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şıklığı yansıtan tasarımlarıyla moda severlerin çok sevdiği bir marka olan Tommy Hilfiger ürünlerinde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Markanın en beğenilen kadın erkek yağmurluk modeli de kısa süreliğine indirimde! Bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Fiyatı düştü! Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim, bu fırsat kaçmaz

Klasik ve şık tasarımları modern bir dokunuşla birleştiren Tommy Hilfiger, yüksek kaliteli ürünleriyle moda severlerin gözde markaları arasında yer alıyor. Siz de şıklığı yansıtan tasarımlara sahip kıyafetlerden hoşlanıyorsanız Tommy Hilfiger koleksiyonuna mutlaka bir göz atmalısınız. Üstelik şimdi %40'a varan indirimlerle en trend ürünler satışta! Markanın en sevilen yağmurluk ceket modelinde de kaçırılmayacak bir fırsat var, sizin için inceledik. İşte detaylar!

Tommy Hilfiger TJM Chicago Windbreaker, Erkek

Adsız tasarım - 2023-05-16T120401.832

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün, siparişimden sonraki gün elime ulaştı. Naylon bir yağmurluk bekliyordum ama beklediğimden çok daha kaliteli bir şey geldi. Tam mevsimlik bir mont. Rengi de çok iyi. S/M arasında bir bedendeyim M beden aldım ve hafif bol ve güzel durdu."

  • "Ürünü indirimde aldım. Muazzam hafif, oversize. 187 boy 84 kiloya L aldım, güzel durdu. Kalitesi zaten tartışılmaz."
Ürünü İncele

Tommy Hilfiger TJM Chicago Windbreaker, Kadın

Adsız tasarım - 2023-05-16T120724.770

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ceketin rüzgarı geçirmeyen ve aşırı yağmurda bile su geçirmeyen kumaşı var, bayıldım."

  • "Kesimi bir beden büyük gibi geldi, küçük alınabilir ama salaş dursun derseniz tam bedeninizi alın kesinlikle."

  • "Çok pratik, hafif. Seyahatlerimde hızlıca katlayıp çantama koyuyorum, yer kaplamıyor."
Ürünü İncele

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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