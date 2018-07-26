MAGAZİN

Mahsun Kırmızıgül 'Mucize 2' filmini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 21:26 | Son Güncelleme

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Mucize 2' filminin 1 Mart 2019'da vizyonda olacağını duyurdu

Mahsun Kırmızıgül 'Mucize 2' filmini açıkladı

Mahsun Kırmızıgül, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'Mucize' filminin devamı niteliğindeki 'Mucize 2′ filminin çekileceği müjdesini verdi. Ve aynen şöyle yazmış: ''Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Mucize filminin devamı geliyor. Mucize 2; Avrupa , Türki Cumhuriyetler ve Türkiye'de 1 Mart 2019'da aynı gün vizyona girecek.''

Drama türündeki ilk 'Mucize' filmi 2015 Ocak ayında vizyona girmişti. Yönetmenliğini, senaryosunu ve yapımcılığını Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı film sinamalarda büyük yankı uyandırmış, çok beğenilmişti.

Başrollerini, Talat Bulut, Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül, Erdem Yener ve Büşra Pekin oynamıştı.

mahsun

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Anahtar Kelimeler:
mahsun kırmızıgül mucize 2 sinema

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