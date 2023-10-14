Mahsun Kırmızıgül sahneye çakmak atanlar için konuştu! 'Ne verirsen onu alırsın'

Mahsun Kırmızıgül sahneye çakmak atanlarla ilgili açıklamalarıyla gündem oldu. 'Ne verirsen onu alırsın' diyen ünlü sanatçıya adeta tepki yağdı.

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül, yaptığı son açıklamayla gündem oldu.

Sahneye çakmak atılmasıyla ilgili ne düşündüğü sorulan ünlü sanatçı, 'Benim başıma gelmedi. Halka ne verirsen onu alırsın. Belki de daha kat edecek mesafeleri var arkadaşların. Bir albüm ya da iki albümle olacak işler değil bunlar' cevabıyla şaşırttı.

Birçok kullanıcı Kırmızıgül'ün bu açıklamasına sert tepki gösterdi. 'İyi o zaman herkes çakmak atsın', 'Bu nasıl bir açıklama şimdi', 'İki şarkı çıkaran adam konser veremez mi yani? gibi yorumlar geldi.





