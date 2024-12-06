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Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü! Annesini kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.12.2024 14:59
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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir hayata gözlerini yumdu. Alzheimer hastası olduğu bilinen ve evinde iki yıldır tedavi gören Faike Bezencir bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü! Annesini kaybetti

Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül anne acısıyla sarsıldı. Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir bu sabah saatlerinde evinde hayata gözlerini kapadı.

Alzheimer​ hastası olan ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu öğrenilen Faike Bezencir'in vefatı Mahsun Kırmızıgül'ü yasa boğdu.

mahsun

Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal ettiği öğrenildi.

annes

Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen Mahsun Kırmızıgül daha önce bir sahnesinde "Annem" şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamamış ve "Duygusala bağlıyorum sonunu getiremiyorum çünkü annem Alzheimer ve beni tanımıyor. O kadar üzülüyorum ki!" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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