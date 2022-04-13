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  4. Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Ece Binay suskunluğunu bozdu!

Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Ece Binay suskunluğunu bozdu!

13.04.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi: "Türkiye'den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir"

Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Ece Binay suskunluğunu bozdu!

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitti. Kırmızıgül, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" dedi. İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: "Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık. "

Videosu ifşa olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandıVideosu ifşa olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı

Bu gelişmelerin ardından Ece Binay, Instagram'da yeni bir açıklama yaptı.Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi: " Türkiye'den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir"

İşte Ece Binay'ın o açıklaması:

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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