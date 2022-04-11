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  4. Viedosu ifşa olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı

Viedosu ifşa olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı

11.04.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce evliyken genç bir kadınla samimi anları ifşa olan Mahsun Kırmızıgül'ü eşi evden kovmuştu. Son dakika haberlerine göre avukat eşi Ece Binay ve Mahsun Kırmızıgül'ün evliliği tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşanan Kırmızgül, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı" dedi.

Viedosu ifşa olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı

Mahsun Kırmızıgül ile avukat eşi Ece Binay'ın evliliği tek celsede bitti. Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerde Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyordu. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da ifşa olunca Ece Binay eşini evden kovmuştu.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Habertürk'te yer alan habere göre, Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay evliliklerini sonlandırdı. Evlilikleriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan ikili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme, çiftin kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi.

Mahsun Kırmızıgül’ün ifşa olan fotoğrafı sonrası Ece Binay bakın ne yaptıMahsun Kırmızıgül’ün ifşa olan fotoğrafı sonrası Ece Binay bakın ne yaptı

Boşanmanın ardından açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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