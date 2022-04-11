Viedosu ifşa olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı

Mahsun Kırmızıgül ile avukat eşi Ece Binay'ın evliliği tek celsede bitti. Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerde Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyordu. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da ifşa olunca Ece Binay eşini evden kovmuştu.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Habertürk'te yer alan habere göre, Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay evliliklerini sonlandırdı. Evlilikleriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan ikili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme, çiftin kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi.

Boşanmanın ardından açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu" ifadelerini kullandı.



