Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir karısının evinin kapısını baltayla kırdı! Dehşet dolu anlar

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşi Seval Bazencir ile tartışınca eline geçirdiği baltayla dehşet saçtı. 9 Mart'ta İstanbul Beşiktaş'ta ikili arasında tartışma çıktı. Boşanma kararı alan çiften Seval Bazencir eşinin eve gelmemesini istedi.

Yusuf Bazencir eve girmek isteyince tartışma yaşandı. Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı.

KADES SAYESİNDE KURTULDU

Eşinin kapıyı kırmasıyla dehşeti yaşayan kadın, KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra ikamete gelen polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışır vaziyette görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyleyen Bazencir amacının eşine zarar vermemek olduğunu belirtti. İfade veren Seval Bazencir ise yaşanan tartışmadan dolayı çok korktuğunu eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir savcılıkta verdiği ifadesinde de amacının eşine zarar vermek olmadığını evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



