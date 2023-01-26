MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahsun Kırmızıgül’ün 'Prestij Meselesi' filmi davasında ortalık karıştı! Kardeşler kavga etti: Babamın kemiklerini sızlatan adam

Mahsun Kırmızıgül’ün 'Prestij Meselesi' filmi davasında ortalık karıştı! Kardeşler kavga etti: Babamın kemiklerini sızlatan adam

26.01.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği ve 3 Şubat'ta vizyona girecek 'Prestij Meselesi' için Hilmi Topaloğlu'nun eski eşinden olan oğlu Volkan Topal tarafından filmin yayınlanmasının durdurulması için açılan davada, kardeşler arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme duruşmayı ertelerken davacı Volkan Topal’a kardeşi Okan Topaloğlu, “20 sene sonra film çıkmış piyasaya çıkıyorsun. Babamın kemiklerini sızlatan adam, utanmaz insan’’ dedi. Kırmızıgül, Topaloğlu'nu sakinleşmesi için uyardı.

Mahsun Kırmızıgül’ün 'Prestij Meselesi' filmi davasında ortalık karıştı! Kardeşler kavga etti: Babamın kemiklerini sızlatan adam

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, 3 Şubat’ta vizyona girecek olan “Prestij Meselesi” filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül’e dava açmıştı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde ise ‘’Filmde sevgilileri olan sanatçılar ilan edilmektedir. Bu filmin Hilmi Topaloğlu’nun kavgalı olduğu Mahsun Kırmızıgül tarafından yapılmasına müvekkilin izni yoktur. Babasının manevi hatırasının bir filme konu edilerek onun özel yaşamının ortaya dökülmesine müvekkilin asla muvafakatı yoktur. Bu nedenle filmin çekimlerinin durdurulmasını ve gösterime girmesinin engellenmesini talep ederiz’’ denilmişti.

Konuya ilişkin yargılama İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde başladı. Duruşmada davacı Volkan Topal, davalı Mahsun Kırmızıgül ve taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca, Hilmi Topaloğlu’nun ikinci eşi Semiha Topaloğlu ile oğulları Okan ve Gürkan Topaloğlu da Mahsun Kırmızıgül’e destek için duruşmaya katıldı.

prestij meselesi

"BU GAYRİMEŞRUYA GİRER"

Duruşmada beyanda bulunan davacı Volkan Topal, “Oyuncu Şebnem Bozoklu basına, ‘ben Hilmi Topaloğlu’nun sevgilisini oynuyorum’ demişti. Onun dışında Mahsun Kırmızıgül, bunun gerçek hayat hikayesi ve otobiyografi filmi olduğunu söyledi. Filmin çekildiğini söyledikleri zaman babam evliydi ve 3 çocuğu vardı. Bu gayrimeşruya girer. Jale karakterini oynayan oyuncu babama silah çekiyor ve ‘ya beni ya da karını tercih edeceksin’ diyor. Babam da korkudan masanın üzerine çıkıyor. Filmi seyretmenizi istiyorum” dedi.

AW812945_01

"HER ZAMAN MADDİ MANEVİ DESTEKÇİLERİ OLDUM"

Davalı Boyut Film yetkilisi Mahsun Kırmızıgül ise ‘’Ben kimsenin kalbini kırmak için film yapmam yaptığım filmler de ortada. Bu durumun böyle olmasına çok üzüldüm, aile de üzüldü. Ben burada kötü niyetli olsaydım ailenin diğer fertleriyle de sorunlar yaşardım ancak rahmetli Hilmi abinin diğer çocukları ve eşi dahil tedbire konu bu filmde rol almışlardır. Kendileri de beni desteklemektedirler. Ben de her zaman onların maddi manevi destekçisi oldum’’ ifadelerini kullandı.

Alınan beyanları ardından mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle avukatların taleplerinin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

AW812945_06

"20 SENE SONRA PİYASAYA ÇIKIYORSUN, UTANMAZ ADAM"

Duruşmanın ardından Okan Topaloğlu, Volkan Topal'a tepki göstererek, ‘’Utanmaz adam. 20 sene sonra. Ne yaptık ne ettik sordun mu sen? 20 sene sonra film çıkmış piyasaya çıkıyorsun. Babamın kemiklerini sızlatan adam, utanmaz insan. 20 senedir yoktun, senin yeğenin oldu neredesin sen? Neler yaşadığımı biliyor musun?’’ ifadelerini kullandı. Daha sonra sakinleşen grup basın mensuplarına açıklama yapmak üzere adliyenin meydanına ilerledi.

AW812945_07

MAHSUN KIRMIZIGÜL: ÖZCAN DENİZ'İN, HALUK LEVENT'İN HİKAYESİ

Adliye önünde soruları yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, ‘’Üzgünüz aile olarak. Keşke hiç buralara gelmeseydi. Ben filmlerimde hiç kimseyi karşıma almam, kimseyi kırmam. Zaten bütün filmlerim özgün ve gerçek hikayelerdir. Biz sadece bu film için yan yana gelmedik. Hilmi abi rahmetli olduktan sonra benim aileden hiçbir zaman bağım kopmadı. 16 Şubat’a ertelendi, filmimiz vizyona girecek. Bizim için önemli olan buydu. Biz Hilmi beyin anısına ve kendisine asla, hiç kimseye zaten saygısızlık yapmam, benim sinemamda böyle bir şey yok. Her ailede vardır, bu ailede de böyle bir ağabey varmış, maalesef ortada yok. 20 yıldır bu aileyle bağını koparmış, bir film yaptık ortaya çıktı. Ona da bir şey diyemeyeceğiz. Bu sadece Hilmi Topaloğlu’nun hikayesi değil, filmi izleyeceksiniz. Mahsun Kırmızıgül’ün, Özcan Deniz’in ve Haluk Levent’in’’ dedi.

AW812945_03

"ZEDELENECEK BİR ŞEY YOK"

Hilmi Topaloğlu’nun eşi Semiha Topaloğlu açıklamasında, ‘’Senaryoyu biliyordum zaten, doğru onlar, yanlış bir şey yok. Zedelenecek bir şey de yok, yaşanmış bitmiş yani’’ dedi.

Okan Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül’e katıldığını belirterek, filmin vizyona gireceği zaman davacı Volkan Topal’ın piyasaya çıktığını ve şu an babasının kemiklerini sızlattığını söyledi.

AW812945_05
Diğer kardeş Gürkan Topaloğlu ise açıklamasında, ‘’Babamla nasıl buluştuklarını, nasıl bir umut yolculuğuna çıktıklarını anlatıyor aslında film. Film tamamen bir kişinin kişisel hayatı değil, ki ben de Mahsun hocayla birlikte çalışıyorum. Diyor ki ‘babama zarar verildi’ babama zarar verilecek bir şeyi ben nasıl çekeyim? Anneme, ağabeyime nasıl kabul ettireyim?’’ ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusret Gökçe kazancının yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı! Bakan Derya Yanık ziyaret ettiNusret Gökçe kazancının yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı! Bakan Derya Yanık ziyaret etti
Tutkulu öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu!Tutkulu öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu!
Dekoltesiyle Arabistan'ı salladı! Kapatmak için çabaladı ama...Dekoltesiyle Arabistan'ı salladı! Kapatmak için çabaladı ama...
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül dava serbest hilmi topaloğlu

En Çok Okunan Haberler

Emre Mor'un acısına takım arkadaşları daha fazla dayanamadı!

Emre Mor'un acısına takım arkadaşları daha fazla dayanamadı!

Elektrikte yüzde 12 indirim! EPDK duyurdu

Elektrikte yüzde 12 indirim! EPDK duyurdu

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

'Anne oldum!' Türkiye'yi terk edecek mi?

'Anne oldum!' Türkiye'yi terk edecek mi?

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.