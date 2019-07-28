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Mahsur kalan kedi için canını hiçe saydı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.07.2019 04:31 | Son Güncelleme

Sivas'ta boş bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi hayvansever bir genç canını hiçe sayarak kurtardı. Kediyi kurtaran genç açıklamasında, "Canımı hiçe saydım mecbur saymak zorundaydım. Düşsem ölme riskim çoktu." dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ali Baba Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan boş bir evin balkonunda yaklaşık 4 gündür mahsur kaldığı düşünülen kediyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibine ulaşmaya çalıştı fakat ev sahibinin İstanbul'da olduğu öğrenildi. Ekipler kendi çabalarıyla kediyi kurtarmak istedi. Yan apartmanın çatısından kedinin mahsur kaldığı balkona tahta konuldu. Fakat yine de fayda etmedi. Daha sonra durumu fark eden hayvansever bir genç kedinin mahsur kaldığı apartmanın bitişiğinde bulunan apartmanın çatısından balkona merdiven dayadı. Yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikten canını hiçe sayarak geçen hayvansever genç dayadığı merdivenden balkona girerek kediyi kurtardı.

"DÜŞSEM ÖLME RİSKİM ÇOKTU"

Kediyi kurtaran hayvansever genç Ümit Nair, kediyi kurtarırken düşüp ölme riskinin çok olduğunu belirterek, “Kedi balkona tırmanmıştı.1 haftadır oradaydı. Bizde insanlık namına kendi imkanlarımız ile kediyi kurtardık. Apartmandan balkona merdiven dayadım. Geçtim kediyi kurtardım. Canımı hiçe saydım mecbur saymak zorundaydım. Düşsem ölme riskim çoktu. Ben zaten onu göze almıştım” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kedi

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