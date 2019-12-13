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Mahsur kalan köpeği iple böyle kurtardı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çiftçi Ali Sabuncu (63), dere yatağının yamacında mahsur kalan köpeği, ağaca bağladığı iple yanına inip kurtardı. Aç ve bitkin olan köpeği besleyen Sabuncu, daha sonra doğaya bıraktı. Sabuncu'nun köpeği kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ermenek ilçesi Meydan Mahallesi'nde oturan Ali Sabuncu, eşi Şenay Sabuncu ile birlikte 7 Aralık Cumartesi günü Yarasaköprü mevkiindeki bağ evine gitti. Sabuncu, burada bahçesinin bakımı yaparken, bir köpeğin havladığını fark etti. Sesin çevredeki bahçelerden geldiğini düşünen Sabuncu ve eşi, işlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü. Bir gün sonra yine bağ evine giden Sabuncu çifti, yine aynı köpeğin sesini duydu. Etrafı kontrol eden Şenay Sabuncu, havlayan köpeğin dere yatağının yamacında mahsur kaldığını gördü, durumu eşine anlattı. Kendisi de köpek besleyen Ali Sabuncu, ağaca bağladığı iple dere yatağının yamacına indi. Mahsur kalan köpeği kurtardı. Ali Sabuncu, aç ve bitkin düşen köpeği besledikten sonra doğaya bıraktı.

Ali Sabuncu'nun köpeği kurtarma anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Köpeğin yanına indiğinde saldırabilir düşüncesiyle tedirgin olduğunu belirten Sabuncu, ''Yanına ulaştığımda, tepkisini ölçmek için yanımda götürdüğüm ekmeği önüne attım. Tepki vermedi. Bitkin ve açtı. Sonra başını okşadım. Saldırgan yapısı olmayınca iple tırmanarak yukarı çıkardım. Ben köpeği yukarı çıkardığım sırada, yukarda da bir köpek havlıyordu. Adeta onu yukarı çağırıyordu. Aç olduğu için besledim, sonra da bıraktım'' dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek İp Karaman

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