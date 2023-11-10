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MAHSUSA İZLE CANLI! TRT 1 dizisi Mahsusa'nın konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1 yayın akışı

10.11.2023 18:28 | Son Güncelleme:
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Mahsusa filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Baran Akbulut, Abdulbaki Çiftçi, Ali Ersan Duru'nun başrolde olduğu film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TRT'nin dijital platformu Tabii için çekilen dizi TRT 1 yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Dizi tarihi konusuyla dikkat çekiyor. Peki, TRT 1 dizisi Mahsusa'nın konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1 yayın akışı

Mahsusa filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Baran Akbulut, Baki Çiftçi, Kenan Çoban, Uğur Pektaş, Ali Ersan Duru, Öykü Çelik ve Mehmet Emin Kadıhan gibi isimleri bulunduran ve Trablusgarp Savaşı'nı anlatan film TRT 1'de ekrana geliyor. Mahsusa dizisi başta Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı subaylarının 1911’de Trablusgarb’da verdikleri destansı mücadele anlatılıyor. Dizinin senaryosunu Ozan Bodur ve Enes Şengönül kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Şafak Bal oturuyor. İşte Mahsusa filmi ile ilgili merak edilenler...

MAHSUSA'NIN KONUSU NEDİR?

İtalya'nın Trablus'u işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti zor duruma düşer. Bunun üzerine, kendisi gibi vatansever olan arkadaşlarını örgütleyen Binbaşı Enver, onlarla birlikte Trablus'a gider. Orada direnişin merkezi haline gelen büyük bir askeri karargah kurar.

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MAHSUSA'NIN OYUNCULARI KİMLER?

Mahsusa dizisinin kadrosunda Baran Akbulut, Baki Çiftçi, Kenan Çoban, Uğur Pektaş, Ali Ersan Duru, Öykü Çelik ve Mehmet Emin Kadıhan gibi isimler yer alıyor.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
08:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:10 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:50 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahsusa
22:30 3'Te 3
23:50 Kendi Düşen Ağlamaz
02:50 Lingo
03:50 Diriliş Ertuğrul
05:30 Kapanış

MAHSUSA NEDİR?

Mahsusa; Mahsus, hususi anlamını taşıyor.

Teşkilât-ı Mahsusa, İttihat ve Terakki Cemiyeti gizli bir örgüt olarak kurulmuş ve iktidara gelene kadar bu yapısını devam ettirmiştir. Cemiyetin içinde pek çok meslek grubundan kişiler yer alsa da en etkin grup Balkanlarda komitacılarla mücadele eden ve gayrinizami harbi yakından tanıyan subaylar olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara gelebilmek için bazı silahlı girişimlerde bulunduğu için cemiyet içinde bu faaliyetlerden sorumlu bir fedai grubu oluşmuştur. Gayrinizami harbi bilen subay grubu ve fedailer Teşkilat-ı Mahsusa’nın ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuşlardır.

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Trablusgarp Savaşı sırasında bölgeye giden Enver Bey, Mustafa Kemal (Atatürk) Bey, Fethi (Okyar) Bey, Nuri (Conker) Bey, Fuat (Bulca) Bey ve Süleyman Askeri Bey gibi gönüllü subayların yerel halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı bir direniş örgütlemesi Enver Bey’i bu tarz faaliyetlerin etkisi konusunda umutlandırmıştır. Almanya da aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu vasıtasıyla İngiltere ve Fransa’nın kontrolü altındaki Müslüman nüfusun harekete geçirilebileceğini planlamaya başlamıştır. Bu nedenle Alman ajanları Trablusgarp’taki direnişi yakından takip etmişler ve Enver Bey’e özel bir ilgi göstermişlerdir.

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