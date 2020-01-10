Makarnadan daha lezzetli bir şey varsa o da makarna salatasıdır sevgili okur! Yaz, kış demeden afiyetle tüketilen makarna salatası tarifi de oldukça pratik ve zahmetsiz. Makarna salatasını dilerseniz ara soğuk olarak tüketebilir dilerseniz de ana yemek olarak servis edebilirsiniz.

Makarna salatası çocuklar için de ideal bir yemek olabilir. Makarna canavarlarına sebze yedirmekte zorlanıyorsanız makarna salatası tarifine birkaç farklı sebzeyi dahil edebilirsiniz.

MAKARNA SALATASI MALZEMELERİ

Bir paket yüksük makarna

Bir kutu garnitür

2 diş sarımsak

Bir avuç dereotu

Kornişon turşu

Bir yemek kaşığı mayonez

500 gr yoğurt

MAKARNA SALATASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak makarnayı haşlayın.

Makarnayı ve garnitürü süzün. Makarna salatası garnitürlü çok daha leziz olacaktır. Konserve garnitür kullanmak yerine sebzelerinizi kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Turşuları minik minik olacak şekilde doğrayın.

Derin bir kabın içinde yoğurt ve mayonezi çırpın.

Kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın. Servis yaparken üzerine kıyılmış dereotunu ekleyin. Afiyet olsun.

MAKARNA SALATASI ÇEŞİTLERİ

Makarna salatası çeşitlerini kullanılan malzemeleri farklılaştırarak tarif sayısını artırabilirsiniz. En sık tercih edilen makarna salatası; yoğurtlu ve turşulu olanıdır. Diğer tarifleri şu şekilde sıralayabiliriz; tavuklu makarna salatası, makarnalı rus salatası tarifi, kıymalı makarna salatası, pancarlı makarna salatası vb tarifler...

MAKARNA SALATASI YOĞURTSUZ NASIL YAPILIR?

Genelde yoğurtla hazırlanan makarna salatasını kimileri de yoğurtsuz seviyor. Ee ne diyelim ki, herkesin hayatına kimse karışmaz :) Makarna salatasını yoğurtsuz yapmak için listeden yoğurt ve mayonezi çıkarabilirsiniz. Bunun yerine haşlanmış makarnayı garnitür, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayabilirsiniz.



