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Makarna salatası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Evde makarna varsa yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri de makarna salatasıdır. 7'den 70'e herkese severek yediği makarna salatası nasıl yapılır kısmını sizin için anlattık. İşte pratik ve lezzetli makarna salatası tarifi...

Makarna salatası tarifi

Makarnadan daha lezzetli bir şey varsa o da makarna salatasıdır sevgili okur! Yaz, kış demeden afiyetle tüketilen makarna salatası tarifi de oldukça pratik ve zahmetsiz. Makarna salatasını dilerseniz ara soğuk olarak tüketebilir dilerseniz de ana yemek olarak servis edebilirsiniz.

Makarna salatası çocuklar için de ideal bir yemek olabilir. Makarna canavarlarına sebze yedirmekte zorlanıyorsanız makarna salatası tarifine birkaç farklı sebzeyi dahil edebilirsiniz.

MAKARNA SALATASI MALZEMELERİ

Bir paket yüksük makarna
Bir kutu garnitür
2 diş sarımsak
Bir avuç dereotu
Kornişon turşu
Bir yemek kaşığı mayonez
500 gr yoğurt

MAKARNA SALATASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak makarnayı haşlayın.
Makarnayı ve garnitürü süzün. Makarna salatası garnitürlü çok daha leziz olacaktır. Konserve garnitür kullanmak yerine sebzelerinizi kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
Turşuları minik minik olacak şekilde doğrayın.
Derin bir kabın içinde yoğurt ve mayonezi çırpın.
Kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın. Servis yaparken üzerine kıyılmış dereotunu ekleyin. Afiyet olsun.

MAKARNA SALATASI ÇEŞİTLERİ

Makarna salatası çeşitlerini kullanılan malzemeleri farklılaştırarak tarif sayısını artırabilirsiniz. En sık tercih edilen makarna salatası; yoğurtlu ve turşulu olanıdır. Diğer tarifleri şu şekilde sıralayabiliriz; tavuklu makarna salatası, makarnalı rus salatası tarifi, kıymalı makarna salatası, pancarlı makarna salatası vb tarifler...

MAKARNA SALATASI YOĞURTSUZ NASIL YAPILIR?

Genelde yoğurtla hazırlanan makarna salatasını kimileri de yoğurtsuz seviyor. Ee ne diyelim ki, herkesin hayatına kimse karışmaz :) Makarna salatasını yoğurtsuz yapmak için listeden yoğurt ve mayonezi çıkarabilirsiniz. Bunun yerine haşlanmış makarnayı garnitür, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayabilirsiniz.


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