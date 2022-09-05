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Makarnaya en çok yakışan sos: Bolonez sos tarifi! Bolonez sos nasıl yapılır?

05.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarna tüm dünyada en sevilen ve sık tüketilen yemeklerden. Her çeşidi ayrı lezzete sahip olan makarna birçok sosla uyum sağlıyor. Özellikle bolonez soslu makarna herkes tarafından oldukça seviliyor. Makarnaya kullanacağınız bolonez sosun nasıl yapılacağını merak ediyorsanız aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

Makarnaya en çok yakışan sos: Bolonez sos tarifi! Bolonez sos nasıl yapılır?

İtalyan mutfağına ait olan bolonez sos makarna ile birleşince mükemmel bir tat oluşturuyor. Kıyma kullanılarak yapılan bolonez sos tarifi internet üzerinden en çok aratılan soslar arasında bulunuyor. Bolonez sosu hâlâ denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Yapımı oldukça kolay olan bu sosu mutlaka denemeniz gerekiyor.

BOLONEZ SOS TARİFİ

Malzemeler

2 adet domates
300 gram kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet havuç
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1/2 su bardağı su
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

  • Domatesleri ve soğanı küp küp doğrayın. Havucu küçük kısımda rendeleyin.
  • Tavanın içerisine zeytinyağı koyarak kızdırın. Tavanın içerisine önce soğanı ardından havucu koyarak kavurun.
  • Kavrulan sebzelerin üzerine ise kıymayı ilave edin ve kavurma işlemine devam edin.
  • Kavrulan kıymanın üzerine salça ve domatesi ekleyerek pişirin.
  • Sosun içerisine et suyu veya haşlanmış makarna suyu ekleyin.
  • Ardından karabiber ve tuz ekleyerek sos kıvamını alana kadar karıştırın.
    Sos kıvamını alınca ocağın altını kapatın.

AFİYET OLSUN!


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