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16 saat kazanda pişiyor! Kış gelince talep patlıyor: Vazgeçemiyorlar

Kış aylarının gelmesiyle birlikte geleneksel lezzetlere ilgi artarken, saatlerce kaynatılarak hazırlanan paça ve beyran sofralardaki yerini aldı. Özellikle soğuk havalarda tercih edilen paça, besleyici içeriği ve kendine has lezzetiyle öne çıkarken, anne ve kızının bu lezzeti birlikte tükettiği anlar da ilgi gördü.

16 saat kazanda pişiyor! Kış gelince talep patlıyor: Vazgeçemiyorlar

Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden olan paça ve beyran, soğuk kış günlerinde vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Ortalama 12 ila 16 saat boyunca kazanda pişirilen kemik suyu, ayak, dil, beyin, yanak ile meşakkatli bir şekilde hazırlanıyor.

16 saat kazanda pişiyor! Kış gelince talep patlıyor: Vazgeçemiyorlar 1

Sarımsakla, acı pul biberle servis edilen ve kendine has lezzetiyle damakları tatlandıran paça, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren paçacıların yolunu tutan vatandaşlar, hem yöresel lezzetin tadına varıyor hem de soğuk havalarda içlerini ısıtıyor.

Gaziantep'te kış aylarında paça içmeyi alışkanlık haline getiren anne ve kızı da bu lezzeti birlikte tüketmenin keyfini yaşıyor. Anne ve kızının aynı masada paça içtiği renkli anlar ise görenlerin ilgisini çekti.

16 saat kazanda pişiyor! Kış gelince talep patlıyor: Vazgeçemiyorlar 2

"DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Doğal antibiyotik olduğu için kış aylarında kelle paça ve beyrana ilginin arttığını belirten işletme sahibi Uğur Dertli, "Kelle paça ve beyran, kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. İçerisinde bulunan kemik suyu, ayak, dil, beyin, yanak, sarımsak ve kırmızı biberle hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından doğal antibiyotik olarak görülüyor. Bu lezzetlerin hazırlanması oldukça meşakkatli. Kellemiz ortalama 14 saat pişiyor. Beyranın eti yaklaşık 11 saat, suyu ise kemikle birlikte 9 saat kaynatılıyor. Böylece suyu özleşiyor" dedi.

16 saat kazanda pişiyor! Kış gelince talep patlıyor: Vazgeçemiyorlar 3

"YANİ BİZDE DOKTORA GİDELİM, İĞNE YAPTIRALIM GİBİ BİR DURUM YOK"

Gaziantep'te sabah paça ve beyran tüketmenin bir kültür olduğunu ifade eden Dertli, "Gaziantep'te sabah paça ve beyran tüketmek kesinlikle bir kültürdür. Güne ciğer, beyran ve paçayla başlarız. Özellikle kış aylarında beyran ve paça satışımız biraz daha artar. Biz çocukluğumuzdan beri paça tüketiriz. Mesela soğuk aldığımız zaman babam, ‘Paça yapayım da ye' derdi. Yani bizde doktora gidelim, iğne yaptıralım gibi bir durum yok. Paça yapılır. İçerisinde sarımsak, kırmızı biber ve kemik suyu olduğu için doğal antibiyotik olarak bilinir. O yüzden çok tercih ediliyor. Paçanın içinde kesinlikle ayak olmalı. Çünkü kolajen dediğimiz şey ayakta bulunuyor. Dil, yanak ve beyinden oluşan bir karışımımız var. Ona Antep paça diyoruz. Hepsinden birer parça koyuyoruz. Bu da güzel bir lezzet oluşturuyor. Denemeyen vatandaşlarımıza mutlaka denemelerini tavsiye ederim. İnsanlar buradan kesinlikle gülerek ayrılıyor. Bu da bize yetiyor" ifadelerini kullandı.

16 saat kazanda pişiyor! Kış gelince talep patlıyor: Vazgeçemiyorlar 4

16 saat kazanda pişiyor! Kış gelince talep patlıyor: Vazgeçemiyorlar 5

"ASIL İLAÇ PAÇA VE BEYRANDIR"

Kübra Türkoğlu ise kızıyla birlikte paça ve beyranı sürekli tükettiklerini aktararak, "Biz az önce paça yemek için geldik. Ne zaman hasta olsak buradayız. Etin ve et suyunun bağışıklığı güçlendirdiğini düşünüyoruz. Genel olarak da burayı seviyoruz. Hem temiz hem güvenilir hem de yılların tecrübesi diyebiliriz. Benimle birlikte kızım da alıştı. Mesela o da ‘Anne, burnum akıyor. Beyran içmeye, paça içmeye gidelim' diyor. Buradan memnunuz. Bununla iyileşiyoruz. Asıl Gaziantepliler bilir ki ilaç paça ve beyrandır" dedi.

16 saat kazanda pişiyor! Kış gelince talep patlıyor: Vazgeçemiyorlar 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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