Makası kim, ne zaman icat etti? Makası ilk kim buldu?

Hem çocuklar için hem yetişkinler için ayrı ayrı üretilen makaslar kullanım alanlarına ya da farklı mesleklere göre farklı türlerde üretilmektedir. Farklı amaçlara göre üretilen ve kullanılan makasların tarihi ise çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bilinen ilk makas benzeri aletin Bronz Çağı’nda kullanıldığı kabul edilmektedir.

Makası kim, ne zaman icat etti?

Tarihteki ilk makas benzeri alet örneklerine Bronz Çağı’nda rastlanmıştır. Makaslar daha sonraki üretim tekniklerinde zaman içinde birçok gelişme yaşayarak bugünkü son hallerine ulaşılmışlardır. Geçmişte Leonardo Da Vinci de dahil olmak üzere birçok farklı kişi makasların geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ancak bilinenin aksine makası icat eden kişi Leonardo da Vinci değildir. Bu konuda genel olarak bilgi bu yönde olsa da ilk makas bazı tarihçilere göre üç bin yıl önce Orta Doğu’da ortaya çıktığını savunmaktadır. Bulunan en eski makas örneği ise 3000 yıllık olarak tarihlenmiştir.

Makası ilk kim buldu?

Bazı tarihçiler Antik Mısır döneminde Mısırlıların milattan önce 1500’lü yıllarda makasa benzeri bir ürün kullandıklarını düşünmektedirler. Tunçtan yapılma bıçaklar yaya benzer bir mekanizma ile birbirlerine bağlanmışlardır ve bu sayede ilk makas üretilmiştir.

Çapraz bıçaklı eksen tasarımlı olan bu aletler modern makaslara benzemektedir ancak modern makaslara daha yakın olan ürünler Romalılar tarafından icat edilmiştir ve kullanılmıştır. Yüzlerce yıl el ile üretilen makaslar 1761 yılında yapılan bir tasarımla fabrikada üretilebilecek hale getirilmiştir.

1761 yılında İngiliz üretici Robert Hinchliffe fabrikada üretilebilecek bir makas tasarlamıştır ve bu sayede seri üretime geçilebilmiştir. Hinchliffe bunun dışında makası çelik malzemeden üreten ilk kişi olma özelliğine de sahiptir.

Öncesinde bıçakların kullandığı makaslar ilk icat edildiği günden bu yana birçok farklı türe ve kullanım alanına sahip olmuştur. Örnek olarak uzunlukları 15 cm’den daha fazla olan makaslar kırkım adı ile bilinmektedir ve metal kesmek gibi işler için kullanılmaktadır.