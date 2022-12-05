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  4. Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

05.12.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı şarkıcı Anitta cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Stüdyoda iddialı pozlar veren dünyaca ünlü yıldız, bikinisini kasığına kadar çekti.

Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

29 yaşındaki ünlü şarkıcı Anitta, 63 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Ünlü şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti! Seksi pozu Instagram'ı kavurdu

Bikinisinin belini yukarı doğru çeken Anitta'nın göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti! Seksi pozu Instagram'ı kavurdu

Anitta'nın paylaşımına kısa sürede 500 bine yakın beğeni geldi.

Ünlü şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti! Seksi pozu Instagram'ı kavurdu

Şarkı söylemeye Katolik Kilisesi'nin korosunda başlayan Anitta, bir dönem dans öğretmenliği de yapmıştı.

Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

2010 yılından beri aktif olarak şarkıcılık yapan Anitta'nın besteleri dünyanın dört bir yanında dinleniyor.

Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

Sosyal medyada oldukça aktif olan yıldız, cüretkar paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

Başından bir evlilik geçen Anitta'nın hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

MAKATINA DÖVME YAPTIRDI

2021 yılında makatındaki dövmeyi yenilediği anları takipçileriyle paylaşan Anitta, gelen tepkiler sonrası ''Bir şey yok, sadece dövmemi tekrar yaptırıyorum'' demişti.

Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti


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