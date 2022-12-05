Makatına dövme yaptırmıştı! Seksi şarkıcı Anitta bikinisini kasığına kadar çekti

29 yaşındaki ünlü şarkıcı Anitta, 63 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Bikinisinin belini yukarı doğru çeken Anitta'nın göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Anitta'nın paylaşımına kısa sürede 500 bine yakın beğeni geldi.

Şarkı söylemeye Katolik Kilisesi'nin korosunda başlayan Anitta, bir dönem dans öğretmenliği de yapmıştı.

2010 yılından beri aktif olarak şarkıcılık yapan Anitta'nın besteleri dünyanın dört bir yanında dinleniyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan yıldız, cüretkar paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Başından bir evlilik geçen Anitta'nın hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

MAKATINA DÖVME YAPTIRDI

2021 yılında makatındaki dövmeyi yenilediği anları takipçileriyle paylaşan Anitta, gelen tepkiler sonrası ''Bir şey yok, sadece dövmemi tekrar yaptırıyorum'' demişti.



