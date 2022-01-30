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Makbule Şakalakoğlu kimdir? Mert Öcal ile Makbule Şakalakoğlu sevgili mi? Makbule Şakalakoğlu kaç yaşında ve nereli?

30.01.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da 30 Ocak akşamında yaşananlar, "Makbule Şakalakoğlu kimdir?" sorusunu gündeme getirdi. Survivor'da Ogeday ve Nisa, üstü kapalı olarak Mert'le tartıştı. Ogeday Sude'yi, Mert hakkında uyardığını söyledi. Bunun üzerine Nisa, Mert'in birilerini parmağında oynattığı söyledi. Olay sosyal medyada gündem oldu ve Mert'in kız arkadaşının Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia edildi. Peki Makbule Şakalakoğlu kimdir?

Makbule Şakalakoğlu kimdir? Mert Öcal ile Makbule Şakalakoğlu sevgili mi? Makbule Şakalakoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022'de yaşanan gelişmeler neticesinde Makbule Şakalakoğlu'nun, Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu sosyal medyada konuşuldu. Peki Makbule Şakalakoğlu kimdir? Mert Öcal ile sevgili mi? Makbule Şakalakoğlu Survivor döneminde evliyken sonrasında boşanmasıyla gündem olmuştu. İşte Makbule Şakalakoğlu hakkında merak edilenler...

Makbule Şakalakoğlu kimdir? Mert Öcal ile Makbule Şakalakoğlu sevgili mi? Makbule Şakalakoğlu kaç yaşında ve nereli?

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Makbule Şakalakoğlu 30 yaşındadır. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Anadolu Lisesinde okudu ve sayısal bölümü tamamladı. Lise yıllarında 4 sene boyunca basketbol oynadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandı ve okulun hentbol bayan takımında yer aldı. Aktif spor kariyeri olan Şakalakoğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra İstanbul'a atandı ve ebeliğin yanında fitness ve pilates de yaptı.

Makbule Şakalakoğlu kimdir? Mert Öcal ile Makbule Şakalakoğlu sevgili mi? Makbule Şakalakoğlu kaç yaşında ve nereli?

Makbule Şakalakoğlu'nun, Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı olduğu biliniyor. Nisa Bölükbaşı, Makbule Şakalakoğlu ile Instagram'dan şu pozu yayınlamıştı...

Makbule Şakalakoğlu kimdir? Mert Öcal ile Makbule Şakalakoğlu sevgili mi? Makbule Şakalakoğlu kaç yaşında ve nereli?

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Anahtar Kelimeler:
Mert Öcal Nisa Bölükbaşı
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