Makbule Şakalakoğlu kimdir? Mert Öcal ile Makbule Şakalakoğlu sevgili mi? Makbule Şakalakoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022'de yaşanan gelişmeler neticesinde Makbule Şakalakoğlu'nun, Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu sosyal medyada konuşuldu. Peki Makbule Şakalakoğlu kimdir? Mert Öcal ile sevgili mi? Makbule Şakalakoğlu Survivor döneminde evliyken sonrasında boşanmasıyla gündem olmuştu. İşte Makbule Şakalakoğlu hakkında merak edilenler...

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Makbule Şakalakoğlu 30 yaşındadır. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Anadolu Lisesinde okudu ve sayısal bölümü tamamladı. Lise yıllarında 4 sene boyunca basketbol oynadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandı ve okulun hentbol bayan takımında yer aldı. Aktif spor kariyeri olan Şakalakoğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra İstanbul'a atandı ve ebeliğin yanında fitness ve pilates de yaptı.

Makbule Şakalakoğlu'nun, Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı olduğu biliniyor. Nisa Bölükbaşı, Makbule Şakalakoğlu ile Instagram'dan şu pozu yayınlamıştı...





