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Alkol ve kahve içenler 'daha uzun yaşıyor'

BBC BBC
27.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

ABD'de California Üniversitesi'nde 90'lı yaşlarının üzerindeki 1600 kişi üzerinde yapılan araştırmada, makul miktarlarda kahve ve alkollü içki tüketenlerin, her ikisini de içmeyenlere kıyasla daha uzun yaşadıkları sonucuna varıldı.

Alkol ve kahve içenler 'daha uzun yaşıyor'

Araştırmada ayrıca, 70'li yaşlarında kilo fazlası olanların, bu yaşlarda normal ya da daha normalden az kilolu olanlara kıyasla daha uzun yaşadığı tespit edildi.

Üniversiteye bağlı Irvine Hafıza Bozuklukları ve Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü'nün araştırması 2003 yılında başlatıldı.

Uzmanların altı ayda bir ziyaret ettiği deneklere nörolojik nöropsikolojik testler yapıldı.

Ayrıca, deneklerin beslenme ve aktivite alışkanlıkları, tıbbi geçmişleri, aldıkları ilaçlar ve birçok diğer konuda bilgileri toplandı.

Uzmanlar, deneklere bir dizi bilişsel ve fiziksel testler verildi.

Genel olarak deneklerin nasıl bu kadar uzun yaşayabildiğinin tespit edilmeye çalışıldığı araştırmada varılan başlıca sonuçlar ise şöyle;

Makul miktarlarda alkollü içki ve kahve içenler, içmeyenlere göre daha uzun yaşıyor

90 ve üzeri yaşlardaki insanların yüzde 40'ındac bunama görülüyor ve yaklaşık yüzde 80'ine yakını engelli. Her ikisi de kadınlarda erkeklerden daha çok görülüyor.

Bunama görülen 90 ve üzeri yaşlardaki insanların yaklaşık yarısında, bunun nedenini açıklayacak bir nörolojik rahatsızlıkr bulunamadı.

APOE2 genine sahip deneklerde Alzheimer kaynaklı bunama görülme ihtimali daha düşük, ancak beyinlerinde Alzheimer nöropatolojisi görülmesi daha yüksek bir olasılık.

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Anahtar Kelimeler:
kahve alkol 90'lı yaşlar abd Kaliforniya uzun yaşam

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