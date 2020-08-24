Makyaj ve kostüm sanatçılarının popüler filmlerde yaptığı dev hatalar

Dev prodüksiyonlu filmlerde her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanılır. Tabii ki 2 saatlik filmin her ayrıntısının mükemmel olması beklenemez. Ancak izleyiciler, bir kostümün yanlış zaman diliminde göründüğü veya nesnelerin gizemli bir şekilde görünüp kaybolduğu gibi sahneleri artık gerçekten görmek istemiyorlar.

Birçoğumuz sinemaya gittiğimizde veya ekran karşısına geçtiğimizde bariz hatalar görmeyeceğimizi umarak filmi izliyoruz. Elbette, bazı insanlar bunun önemli olmadığını düşünüyor, ancak bunları gördüğümüzde hoşlanmıyoruz. Milyon dolarlık hatta onlarca ödüle layık görülmüş büyük prodüksiyonlu filmlerde makyaj ve kostüm sanatçılarının yaptığı dev hatalar!

