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  4. Makyör krizi yaşanmıştı! Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

Makyör krizi yaşanmıştı! Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 15:04
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Bülent Ersoy makyörünün uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia ederek 'Dünya Güzellerim Tatilde' programından ayrıldığını duyurmuştu. Programın devam edip etmeyeceği merak edilirken kanal yönetimi ile sorun yaşandığı ve programın kaldırıldığı iddia edildi.

MYNET- Show TV ekranlarının sevilen programı Dünya Güzellerim, ekrana yeniden gelmeye başlamasının ardından büyük bir iddia ile gündeme geldi.

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Bülent Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı "bazı erkeklerle uygunsuz davranışları" sebebiyle işten çıkardığını açıkladı ve daha sonrada programı bıraktığını dile getirdi.

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YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDI

Bu durumda programın akıbeti merak edilirken Show TV yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı programın yayından kaldırıldığı iddia edildi. Program, kanalın yayın akışından silindi.

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Bülent Ersoy Dünya Güzellerim
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