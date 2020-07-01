Malatya Akçadağ'da iki mezrada karantina tedbirleri kaldırıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mezrada uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Hulusi Teke başkanlığında toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu, 17 Haziran 2020'de Taşevler Mahallesi Kalenderler ve Köleler merkez mezralarında uygulanmaya başlanan karantinayı görüştü.

Söz konusu yerleşim yerlerinde pozitif vakaların çıktığı haneler hariç ikamet eden vatandaşlarda hastalığın belirti ve bulgusunun olmadığı, salgının mahallede yaşayan diğer vatandaşlara sirayet etmediği belirlendi.

Mezralardaki karantina tedbirinin bugün saat 18.00 itibarıyla kaldırılması kararlaştırıldı.

