Malatya Büyükşehir BELSOS’ta Covid 19 titizliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELSOS bünyesinde hizmet veren kafeterya ve restoranlarda vatandaşlara kaliteli ve hijyen kuralları içerisinde hizmet verilmeye devam ediliyor.

BELSOS bünyesinde hizmet veren kafeterya ve restoranlarda gerekli her türlü tedbiri aldıklarını belirten BELSOS Genel Müdürü Fuat Gözeneli, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın direktifleri doğrultusunda bütün tesislerimizde önlemlerimizi alarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktayız. Almış olduğumuz tedbirlerin başında tesislerimizin girişinde müşterilerimizin ateşleri ölçülmekte, el dezenfekteni ile ellerini temizleyerek içeri alınmaktalar. Ayrıca maskesi olmayan müşterilerimize de maske verilmekte. Sosyal mesafe kurallarına uyularak işletmelerimize yeniden düzenleme yaptık. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tesislerimizden faydalanabilirler. Biz onlar için her türlü tedbiri aldık” dedi.