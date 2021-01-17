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Malatya Büyükşehir’den tercih desteği

17.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir’den tercih desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından EKPSS sınavına giren engelliler için tercih destek merkezi oluşturuldu.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi, ÖSYM tarafından her iki yılda bir yapılan EKPSS sınavına giren engelli öğrencilere daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tercih destek merkezi oluşturdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından EKPSS sınavına giren engelliler için tercih destek merkezi oluşturuldu.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi, ÖSYM tarafından her iki yılda bir yapılan EKPSS sınavına giren engelli öğrencilere daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tercih destek merkezi oluşturdu. Kernek Külliyesi altında bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi’ne EKPSS sınavına giren engelliler yoğun ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, engellilerin her türlü engeli aşması için gerek sosyal ve kültürel açıdan gerekse, yaşam durumundaki sıkıntıları giderebilmek için ekip olarak özverili ve gayretle tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz her zaman söylüyoruz engelli dostu bir kentiz. Engellilerimiz her türlü engeli aşması için gerek sosyal kültürel açıdan gerekse yaşam durumundaki sıkıntıları giderebilmek için arkadaşlarımızın özverisi ve gayretiyle birlikte tüm ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki bu yoğunluğun sebebi engelli kardeşlerimizin EKPSS sınavına girmeleridir. Tercih konusunda arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. 2 Kasım 2019 tarihinde biz Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’nda bir kurs başlatmıştık. Pandemi sürecine kadar bu kurslarımız devam etti. Buradaki arkadaşlarımız gerekli eğitimi ve rehberlik hizmetini aldılar. O kurslara 280 tane engelli kardeşimiz katılmıştı. Kurslar tamamlandı, sınavlarına girdiler, şimdi ise yeni bir dönem olan tercih dönemi başladı. Bizim kursumuz 2010 yılında başladı ve bugüne kadar 1450 engelli vatandaşımız katıldı ve aynı zamanda engelli vatandaşlarımıza rehberlik ettik. Bugüne kadar 400 kardeşimiz devlet memurluğu kadrosunu aldılar ve hayata atıldılar. Bizler de sosyal ve kültürel iş hayatına ve ekonomi hayatına engelli kardeşlerimizin atılması için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında bir tercih dönemi var. Bizim de Kernek Külliyesi altında ki Engelli Koordinasyon Merkezi’ndeki arkadaşlarımız danışmanlık hizmeti veriyorlar. Tercih yapmaları noktasında rehberlik ediyorlar. Bu konuda çalışma arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimize de inşallah hayırlı bir sonuç almalarını Rab’bimden niyaz ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir’den tercih desteği

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